Nach russischer Attacke: EU befasst sich mit Cyber-Sicherheit

BRÜSSEL. Die EU wird sich nach der jüngsten russischen Cyber-Attacke gegen die in Den Haag ansässige Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) mit Cyber-Sicherheit befassen.

EU-Ratspräsident Tusk warnt. Bild: REUTERS

EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte am Donnerstag in Brüssel an, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels am 17./18./19. Oktober zu setzen.

Tusk verglich Russland mit der Sowjetunion. "Der sowjetische Geist ist noch immer am Leben", sagte er. Dies habe auch die Nervengift-Attacke in Salisbury gezeigt.

1 Kommentar pepone (47575) 04.10.2018 17:04 Uhr Im Artiel :



"Der sowjetische Geist ist noch immer am Leben",



aber nicht NUR in Russland , auch in einigen Ex Oststaaten .

Namen brauche ich ja nicht nennen, ihr kennt sie ja ALLE ,

oder kennt ihr Ungarn , Polen , Tschechien nicht , usw usw... Antwort schreiben

