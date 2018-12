Moskau belegt weitere Ukrainer mit Sanktionen

KIEW / MOSKAU. Russland weitet seine Sanktionen gegen Ukrainer aus.

Dmitri Medwedew Bild: (REUTERS)

Das kündigte Ministerpräsident Dmitri Medwedew am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter an. "Ich habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet." Demnach werden weitere 200 Privatpersonen und Firmen im Nachbarland davon betroffen sein.

"Dies geschah, um die Interessen des russischen Staates, der Unternehmen und der Bürger Russlands zu schützen", schrieb Medwedew. Wer auf der neuen Liste steht, wurde zunächst nicht bekanntgeben. Erst im November hatte Moskau wirtschaftliche Sanktionen gegen 322 ukrainische Politiker und Unternehmer verhängt.

Seit Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat und in der Ostukraine verdeckt militärisch agiert, antwortet auch die Regierung in Kiew mit Sanktionen. So wurde der Flugverkehr zwischen beiden Ländern 2015 eingestellt. Mehrere Hundert Russen dürfen nicht mehr ins Nachbarland einreisen oder Geschäfte dort machen.

