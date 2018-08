Mit dem Tod von John McCain endet in Arizona eine Epoche

PHOENIX / WASHINGTON. Der Gouverneur des Bundesstaates muss einen Nachfolger ernennen, der dann bis zur Wahl 2020 im Senat in Washington bleibt

Senator John McCain war der wichtigste parteiinterne Kritiker des US-Präsidenten. Nach seinem Tod gewinnen die Trumpisten unter den Republikanern zunehmend die Oberhand. Das zeigt sich insbesondere in McCains Heimatstaat Arizona.

McCain zählte zu einer Reihe herausragender Kongressmitglieder des Wüstenstaates im Süden, die in einer eher zentristischen Tradition standen. Auffällig war jedenfalls, dass gleich beide Senatoren Arizonas, McCain und Jeff Flake, zu den heftigsten konservativen Kritikern Trumps gehörten. McCain ist tot, und Flake gibt seinen Senatssitz frustriert auf – so wie auch mehrere Trump-kritische Mandatare anderer Bundesstaaten nicht mehr zur Wahl im November antreten.

Bemerkenswert war auch, dass sich alle drei Kandidaten, die sich bei den Vorwahlen der Republikaner am Dienstag um die Nachfolge Flakes bemühten, schon vor Monaten auf Distanz zu McCain gegangen waren oder den Senator trotz seiner schweren Krankheit gar scharf angriffen.

McSally dürfte das Rennen machen

Nach ersten Prognosen dürfte Martha McSally das Rennen gemacht haben. Die eher als Establishmentkandidatin geltende McSally bemühte sich seit Monaten um einen Schulterschluss mit Trump und versuchte gleichzeitig, McCain auf Distanz zu halten und möglichst gar nicht zu erwähnen. Als sie – sie hat wie McCain einen Militärhintergrund – über Verteidigungspolitik diskutierte, weigerte sie sich, den Namen des von McCain gesponserten Verteidigungsgesetzes in den Mund zu nehmen, um dessen Namen nicht aussprechen zu müssen.

Das brachte McCains Tochter Meghan in Rage, die twitterte: "McSallys Unfähigkeit, den Namen meines Vaters zu erwähnen, wenn sie das Gesetz diskutiert, das nach ihm benannt wurde, um ihn zu ehren, ist erbärmlich."

Auch die beiden anderen republikanischen Kandidaten, Kelli Ward und Joe Arpaio, gelten als Trump-Jünger. Letzterer war übrigens lange Sheriff von Phoenix. Und Trump bewahrte ihn mit einer Begnadigung davor, wegen Amtsmissbrauch und Missachtung gerichtlicher Anordnungen im Gefängnis zu schmoren.

Arizonas Gouverneur Doug Ducey muss jetzt übrigens einen Nachrücker für John McCain benennen. Dieser wird dann bis zum Jahr 2020 dessen Senatssitz einnehmen – also bis zum Ende von Donald Trumps erster Amtszeit. Wie er sich entscheiden wird, ist derzeit noch unklar. Duceys Büro kündigte jedenfalls an, bis zur Beerdigung McCains am Sonntag keine Entscheidung bekannt zu geben – aus Respekt für den verstorbenen Senator.

