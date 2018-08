Mit Bomben beladene Drohnen sollen Autokrat Maduro attackiert haben

CARACAS. Venezuela macht Kolumbien für Attacke verantwortlich – sieben Soldaten wurden verletzt.

Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores im Moment der Attacke. Bild: REUTERS

Auf den Autokraten Nicolás Maduro ist nach Angaben seiner Regierung Samstagabend ein Attentat mit Bomben beladenen Drohnen verübt worden. Der Präsident Venezuelas blieb unversehrt, allerdings sollen sieben Soldaten verletzt worden sein.

Der mutmaßliche Anschlagsversuch ereignete sich um 17.41 Uhr Ortszeit bei einer Ehrung der Nationalgarde GNB. Nach Angaben der Regierung steuerten mehrere Drohnen mit Sprengsätzen auf Maduro zu. Das Staatsfernsehen war bei dem Ereignis zunächst live dabei, unterbrach dann aber die Sendung. Die letzten Bilder, die die Zuschauer sahen, zeigten Maduro bei einer kurzen Ansprache, dann blickten er und Umstehende erschrocken auf. Zu sehen waren außerdem noch Soldaten, die panisch umherliefen. Danach rissen Bild und Ton ab.

Auf der Bühne standen unter anderem Maduro, seine Frau Cilia Flores sowie mehrere Generäle.

Maduro wandte sich dreieinhalb Stunden später an die Nation und erklärte, dass er unversehrt sei. "An alle unsere Freunde auf der Welt: Mir geht es gut, ich lebe", sagte er, flankiert von Ministern und Militärs. Er machte rechtsgerichtete Kräfte in Venezuela und Kolumbien verantwortlich: "Alle Ermittlungen weisen nach Bogotá." Auch sprach er von US-Verwicklung, ohne Details zu nennen.

Auch Gastank-Explosion möglich

Nach Regierungsangaben setzten Attentäter mehrere "Drohnen mit Sprengstoff ein, der explodierte". Sieben Soldaten der Nationalgarde seien verletzt worden.

Ein von mutmaßlichen Rebellen verantworteter Twitter-Account bekannte sich zu dem Anschlag. Dort wurde behauptet, dass zwei Drohnen mit C4-Sprengstoff nahe Maduros explodiert seien, bevor sie von Scharfschützen abgeschossen worden seien. Die Rebellengruppe mit dem Namen "Soldados de franela" (in etwa: Stoff-Soldaten) war bisher nicht bekannt. Sie räumte indirekt ihr Scheitern ein: "Wir haben gezeigt, dass sie verwundbar sind. Heute haben wir es nicht geschafft. Aber es ist nur eine Frage der Zeit."

An der von Regierungsseite verbreiteten Version gibt es allerdings Zweifel. So meldet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf drei anonyme Feuerwehrleute, dass es sich nicht um einen Anschlagsversuch gehandelt habe. Vielmehr sei ein Gastank in einer nahe gelegenen Wohnung explodiert. Aus dem Gebäude steige Rauch auf. Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite allerdings vorerst nicht verifizieren.

David Smilde, ein Venezuela-Experte vom Washington Office on Latin America, sagte, dass Maduro das mutmaßliche Attentat wahrscheinlich nutzen werde, um die Regierung und das Militär von Kritikern zu säubern, die Bürgerrechte weiter einzuschränken und seine Macht zu konzentrieren. Smilde bezweifelte jedoch, dass die amateurhafte Attacke, die Maduro verwundbar gezeigt habe, von der Regierung inszeniert worden sei.

