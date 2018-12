Migrationspakt steht vor der Annahme

MARRAKESCH. Mit dem "Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration" sollen bei einer UNO-Konferenz in Marrakesch ab heute, Montag, erstmals Grundsätze für den Umgang mit Migranten verabschiedet werden.

Der Pakt besteht aus 23 Zielen, die recht allgemein gehalten sind. Zu den wichtigsten gehören: Menschen, die ihre Heimatländer verlassen müssen, sollen besser geschützt werden. Damit es erst gar nicht dazu kommt, will man die Ursachen in den Ursprungsländern mindern. Außerdem soll auch der Kampf gegen Menschenschmuggel und Schlepperwesen verstärkt werden. Auch die Kooperation für eine würdevolle und sichere Rückkehr in die Heimatländer soll gestärkt werden.

Die USA stiegen als einziger der 193 Mitgliedstaaten aus den Verhandlungen aus. Nachdem sich die UN-Vollversammlung im Juli auf einen Vertragsentwurf verständigt hatte, nahmen auch andere Länder von dem Regelwerk Abstand. Dazu gehören Österreich, Ungarn, Tschechien, Polen, Bulgarien, Australien, Slowakei und Israel.

