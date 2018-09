Messerattacke auf Kandidaten für Präsidentschaft

BRASILIA. Brasiliens führender Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro ist während einer Wahlkampfveranstaltung auf offener Straße mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Jair Bolsonaro Bild: APA/AFP

Bolsonaro sei erfolgreich operiert worden, sein Zustand bleibe aber kritisch, teilten Ärzte des Krankenhauses in der Stadt Juiz de Fora im südlichen Bundesstaat Minas Gerais mit. Der rechtsextreme Kandidat war unter anderem am Darm und einer Arterie verletzt worden und hatte viel Blut verloren. Den mutmaßlichen Angreifer nahm die Polizei noch am Ort des Anschlags fest. Der 40-Jährige habe aus "religiösen Gründen mit politischem Hintergrund" gehandelt, zitierte das Nachrichtenportal G1 der Globo-Gruppe den Anwalt des Festgenommenen.

Favorit für Präsidentschaftswahl

Bolsonaro hatte mit einer Reihe von Aussagen über Homosexuelle, Schwarze und Frauen für Empörung gesorgt. Er war aber zum Favoriten für die Präsidentenwahl am 7. Oktober aufgestiegen, nachdem ein Gericht die Kandidatur des inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva untersagt hatte.

