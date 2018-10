Merkels Verzicht und die Folgen: Streit um die Nachfolge lähmt auch die EU

Wer wird Merkels Nachfolger als CDU-Vorsitzender? Friedrich Merz gehört zu jenen, die sich schon beworben haben. Bild: dpa

BERLIN. Während in der CDU das Gerangel um die Nachfolge von Angela Merkel begonnen hat, zeigt der angekündigte Rückzug auch Auswirkungen auf die Opposition und ganz Europa.

Wer bewirbt sich um die Nachfolge Merkels als CDU- -Vorsitzende?

Parteiintern hat nun das große Gerangel begonnen. Schon vor Wochen haben mehrere unbekannte Kandidaten angekündigt, für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. Doch jetzt bringen sich auch die wichtigen Köpfe in Stellung. Annegret Kramp-Karrenbauer, die frühere saarländische Ministerpräsidentin, die Merkel im Vorjahr nach Berlin geholt und zur CDU-Generalsekretärin gemacht hat, gilt als ihre Favoritin. Doch auch Merkels scharfe Kritiker aus dem konservativen Parteiflügel, wie Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, bewerben sich um den CDU-Vorsitz. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet hält sich die Entscheidung noch offen. Ein möglicher Kandidat ist auch die langjährige Nummer zwei, Wolfgang Schäuble. Für den früheren Innen- und Finanzminister wäre es die Krönung seiner langen Laufbahn.

Wer von ihnen hat die besten Chancen?

Annegret Kramp-Karrenbauer kann mit Stimmen des Merkel-Flügels der Union rechnen, Spahn dürfte von konservativen Kräften unterstützt werden. Merz wiederum hat die Unterstützung der Finanzindustrie.

Welche Folgen hat Merkels Verzicht für die CSU?

Nun wächst auch der Druck auf CSU-Chef Horst Seehofer. Mehrere CDU-Politiker aus den Ländern fordern bereits offen den Rückzug des Innenministers von der CSU-Spitze. Seehofer selbst kündigte an, er wolle spätestens Mitte November Vorschläge zur personellen Zukunft der CSU vorlegen.

Wie lange wird Merkel noch als Kanzlerin durchhalten?

Das hängt davon ab, wer beim CDU-Parteitag Anfang Dezember zum Vorsitzenden gewählt wird. Ist es Kramp-Karrenbauer, dann könnte Merkel Kanzlerin bis 2021 bleiben, während die Partei Zeit hat, sich zu erneuern. Ist es jedoch einer ihrer Kritiker, dann sind wohl auch Merkels Tage als Kanzlerin gezählt.

Was bedeutet Merkels Rückzug für die Opposition?

Für die AfD und die FDP ist die Lieblingsfeindin abhanden gekommen. Vor allem die AfD muss damit rechnen, dass die CDU in weiten Teilen wieder ein deutlich konservativeres Profil zeigen und ihr Wähler abspenstig machen wird.

Welche Folgen hat die deutsche Entwicklung für Europa?

Unter Merkel hatte Deutschland die Führungsrolle. Ihre Rückzugsankündigung schürt in Brüssel die Angst vor einem europapolitischen Stillstand. "In Europa wird ihr jetzt niemand mehr zuhören", prophezeit der Europaexperte Sébastien Maillard vom Institut Jacques Delors in Paris. Nun beginne eine Periode der Unsicherheit. Vor allem Europas Rechte jubelt. Migrationsgegner wie Ungarns Regierungschef Orbán oder Italiens rechtsnationaler Innenminister Salvini sehen sich bestätigt, dass sie mit der Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik richtig lagen. Beobachter erwarten nun einen neuen Flüchtlingsstreit. Auch die Erfolgsaussichten für die Euro-Reformen, die Frankreichs Präsident Macron fordert, sinken. Merkel selbst sieht das natürlich anders: "Ich glaube, dass sich an der Position in internationalen Verhandlungen nichts verändert."

