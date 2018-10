Merkel, Macron & Co bei Pommes und Bier

BRÜSSEL. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem ersten Tag des EU-Gipfels auf einen "Absacker" an der berühmten Brüsseler Grand Place einladen lassen.

Angela Merkel und Emmanuel Macron Bild: Afp

Touristen konnten sie dabei beobachten, wie sie gegen Mitternacht in einer Brasserie in gemütlicher Runde mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem belgischen Regierungschef Charles Michel und Luxemburgs Premier Xavier Bettel zusammensaß.

"Es war super. Wir hatten Fritten und ein Bier", berichtete Bettel am Donnerstagmorgen. "Auch wenn wir Politiker sind, sind wir auch Menschen." Bettel erzählte zudem, dass er die Rechnung bezahlte habe. Anlass seien die Wahlen am vergangenen Sonntag in Luxemburg gewesen, nach deren Ergebnis er aller Voraussicht nach Regierungschef bleiben wird.

Zu dem Treffen im Viererkreis kam es, nachdem Macron und Merkel vom Gipfel zurück ins Hotel gegangen waren. Sie trafen dann auf dem alten Marktplatz der belgischen Hauptstadt Bettel und Michel.

