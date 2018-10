Meldungen aus den Regionen

Bild: APA/AFP/NICHOLAS KAMM

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump erkennt die Klimakrise nun doch als Tatsache an, zweifelt aber weiter an einer Verantwortung der Menschheit für die Erderwärmung. "Ich bestreite den Klimawandel nicht", sagte Trump. Allerdings betonte er, er wolle durch Klimaschutzmaßnahmen nicht Millionen Jobs verlieren.

BUDAPEST. In Ungarn ist ein umstrittenes Gesetz in Kraft getreten, das im Freien übernachtende Obdachlose kriminalisiert. Dem Gesetz zufolge dürfen Wohnungslose nicht auf Straßen oder anderen öffentlichen Plätzen leben und übernachten. Schätzungen zufolge sind in Ungarn mindestens 20.000 Menschen obdachlos.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema