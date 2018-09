Meldungen aus den Regionen

AACHEN. Während der großen Räumungsaktion im seit sechs Jahren von Umweltaktivisten besetzten rheinischen Braunkohlerevier Hambacher Forst ist ein Journalist tödlich abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Todesopfer "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um einen jungen Journalisten. Der Mann, der seit längerem das Leben der Aktivisten in den Baumhäusern dokumentierte, war durch eine Hängebrücke gebrochen und 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Räumungsaktion wurde eingestellt.

SOFIA. Im Streit mit der EU um Demokratiedefizite hat Ungarn gestern Unterstützung von Bulgarien bekommen. "Die bulgarische Regierung hat eine einstimmige Entscheidung getroffen, eine Position zur Verteidigung Ungarns vorzubereiten", sagte Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow in Sofia. Jede Bestrafung Ungarns würde "einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen". Bulgarien stellte sich damit an die Seite Polens, das ebenfalls die rechtskonservative Regierung von Premier Viktor Orbán in Budapest unterstützt.

