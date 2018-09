"Mein Deal oder kein Deal", warnt May

LONDON. Die britische Regierungschefin kämpft mit allen Mitteln um ihr Amt.

May steht unter massivem Druck.

Die britische Premierministerin hält mit aller Macht an ihrem Plan für den EU-Austritt Großbritanniens fest. Theresa May hat die Brexit-Hardliner in ihrer Partei ausdrücklich vor einem ungeordneten Austritt aus der EU gewarnt. Es gebe für den EU-Austritt keine andere vertretbare Möglichkeit als das von ihr geplante Abkommen, sagte sie im BBC-Interview. "Ich denke, dass die Alternative wäre, keinen Deal zu haben."

May steht unter massivem Druck, weil die Verhandlungen mit der EU über den für Ende März 2019 geplanten Austritt stocken. Zudem steht sie wegen ihrer Brexit-Strategie in der eigenen konservativen Partei schon länger im Kreuzfeuer. Sie will eine Freihandelszone mit der EU schaffen und einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten, bereitet sich aber auch auf einen "No-Deal-Brexit" vor. Sie werde einen "guten Deal" mit der EU erreichen, versprach May.

Im rechten Flügel ihrer Partei stößt Mays Plan aber auf offene Kritik, weil er auch nach dem Austritt weiter enge Beziehungen zur EU vorsieht. Viele Brexit-Befürworter verlangen dagegen einen klaren Schnitt. Londons Bürgermeister Sadiq Khan von der Labour-Partei hat sich wiederum für ein neues Referendum ausgesprochen.

Inwieweit May ihre Vorstellungen gegenüber der EU durchsetzen kann, ist ohnehin unklar. In Brüssel gibt es schwere Bedenken gegen wichtige Punkte ihres Plans – etwa, was die künftige Grenze zwischen Nordirland und Irland angeht. Sollten sich Mays Unterhändler mit der EU doch noch auf eine Austrittsvereinbarung einigen, müsste danach das britische Unterhaus zustimmen, wo eine Mehrheit fraglich ist.

Rückendeckung bekam May vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Ein EU-Austritt ohne Austrittsvereinbarung mit der EU würde "beträchtliche Kosten" für Großbritannien und auch die EU verursachen, warnte der IWF.

