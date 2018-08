McCains letzte Botschaft an Trump

WASHINGTON. In einer posthum veröffentlichten Abschiedsbotschaft hat der verstorbene US-Senator John McCain seine Landsleute zur Überwindung der tiefen politischen Spaltung aufgerufen.

"Wir schwächen unsere Großartigkeit, wenn wir Patriotismus mit Stammesrivalitäten verwechseln", schrieb McCain.

Unversöhnliche politische Feindschaft habe "Ressentiments und Hass und Gewalt an allen Ecken der Welt" genährt, beklagte McCain. Er grenzte sich in seiner Abschiedsbotschaft ein letztes Mal von US-Präsident Donald Trump ab: Die USA würden schwächer, "wenn wir uns hinter Mauern verstecken, anstatt sie niederzureißen, wenn wir an der Kraft unserer Ideale zweifeln, anstatt ihnen zu vertrauen und sie als die größte Kraft für den Wandel zu sehen".

Nach massivem öffentlichen Druck würdigte der US-Präsident McCain und dessen Dienste doch noch in einer offiziellen Mitteilung . Trump ordnete zudem an, die US-Flaggen an Regierungsgebäuden bis zur Beerdigung McCains am Sonntag auf halbmast zu setzen, nachdem er sie kurz zuvor auf dem Dach des Weißen Hauses wieder auf vollmast hissen hatte lassen.

"Respektierte McCains Dienst"

Trotz politischer Differenzen "respektiere ich Senator McCains Dienst an unserem Land", hieß es in einer vom Weißen Haus versandten Mitteilung Trumps. Der US-Präsident teilte weiter mit, er habe Stabschef John Kelly, Verteidigungsminister James Mattis und Sicherheitsberater John Bolton gebeten, seine Regierung bei den Gedenkfeierlichkeiten für McCain zu vertreten.

