May klagt russischen Geheimdienst an

Der GRU soll für den Nowitschok-Giftanschlag in Salisbury verantwortlich sein.

Theresa May im Unterhaus Bild: APA/AFP/HO

Anfang März waren der russische Ex-Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter Julia im englischen Städtchen Salisbury mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Die britische Regierung machte damals umgehend Russland für den Anschlag verantwortlich, das die Vorwürfe jedoch abstritt. Jetzt hat Scotland Yard zwei Verdächtige benannt: Es gebe "genügend Beweise", so die Chef-Anklägerin Sue Hemmings, um Alexander Petrov und Ruslan Boshirov des Mordversuchs anzuklagen.

Neil Basu, Chef der Terrorabwehr von Scotland Yard, erklärte, dass beide Männer rund 40 Jahre alt und russischer Nationalität seien und mit russischem Pass eingereist sind. Allerdings sei es wahrscheinlich, dass es sich bei ihren Namen um Aliase handeln würde.

Die Polizei hat das Bewegungsprofil der Männer über Aufzeichnungen von Überwachungskameras ziemlich lückenlos erfassen können. Man hätte sie in Salisbury "in der Nähe" des Skripal-Hauses identifiziert. Basu geht davon aus, dass sie die Türklinke mit Nowitschok aus einem Parfüm-Zerstäuber präpariert haben. Danach seien sie nach London und von dort nach Moskau abgereist. In ihrem Hotelzimmer habe man zwei Nowitschok-Proben feststellen können.

Premierministerin Theresa May gab gestern eine Erklärung dazu im Unterhaus ab. Sie referierte die Beweiskette, die Scotland Yard sowie eigene wie ausländische Geheimdienste etabliert hätten. May machte die Verdächtigen auch für die Vergiftung von Dawn Sturgess und Charlie Rowley verantwortlich, die den Parfümbehälter, der das Nowitschok enthielt, zufällig fanden. Sturgess erlag ihrer Vergiftung, Rowley kämpft mit den Folgen.

Keine nichtautorisierte Operation

"Auf der Grundlage dieser Geheimdiensterkenntnisse kann ich das Haus informieren, dass die Regierung schlussfolgert, dass die beiden Individuen Offiziere des russischen Militär-Geheimdienstes sind, auch als GRU bekannt", sagte die Premierministerin.

Ein deutliches Raunen ging durch das Unterhaus. Dies ist das erste Mal, dass die britische Regierung konkrete Anschuldigungen gegen Mitglieder des staatlichen russischen Apparates machen. Der GRU habe eine disziplinierte Kommandostruktur, rief May, "das war keine nichtautorisierte Operation". Stattdessen sei es sehr wahrscheinlich, dass die Attacke von Salisbury "auch außerhalb der GRU auf einer höheren Ebene des russischen Staates genehmigt" worden sei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema