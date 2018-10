May hofft auf Brexit-Deal in nächsten Wochen

BRÜSSEL. Die britische Premierministerin Theresa May hofft auf einen Brexit-Deal "in den nächsten Tagen und Wochen". Damit scheint klar, dass es am EU-Gipfel Mittwochabend keine Vereinbarung geben dürfte.

Ein Küsschen für Theresa May Bild: (REUTERS)

May erklärte vor Beginn des Treffens der Staats- und Regierungschefs, seit dem letzten EU-Gipfel in Salzburg beträchtliche Fortschritte erzielt worden seien.

Die Teams beider Seiten hätten sehr hart gearbeitet. Die meisten Bereiche seien gelöst, "aber da ist noch die Frage des nordirischen Backstops". Aber "jeder am Tisch will einen Deal. Wir arbeiten eng und intensiv. Ein Deal ist erreichbar". Aber es sei jetzt nicht an der Zeit, dass dies geschehe.

Angesprochen auf die Übergangsperiode sagte May, "wir schauen, dass wir heute Nacht sehr gute Fortschritte erzielen". Bezüglich Irland bestünden noch Probleme, doch seien diese lösbar. Es liege im Interesse sowohl der EU als auch Großbritanniens, betonte die Premierministerin.

Treffen mit Juncker und Tusk

Vor dem EU-Gipfel hat die May erste Gespräche in Brüssel zu den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen geführt. May traf am Mittwochnachmittag als erstes EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Später sollte die Regierungschefin auch mit Gipfelorganisator und EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammengekommen.

Tusk hatte von May am Dienstag "konkrete Vorschläge" gefordert, um die wegen der Nordirland-Frage blockierten Brexit-Gespräche "aus der Sackgasse" zu führen. Großbritannien tritt Ende März aus der EU aus. Der Austrittsvertrag, der einen reibungslosen Brexit ermöglichen soll, ist weitgehend fertig. Probleme bereitet aber seit Monaten die künftige Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland. Am Sonntag scheiterte eine erhoffte Einigung. Bis zum EU-Gipfel ab Mittwochabend wurden die Verhandlungen deshalb ausgesetzt.

Kurz vor dem Gipfeltreffen trifft May auch den irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar. May wird dann vor einem Abendessen den anderen Staats- und Regierungschefs ihre Sicht der Dinge darlegen. Danach verlässt sie das Treffen. Die Vertreter der 27 verbleibenden Länder werden dann durch den europäischen Unterhändler Michel Barnier über den Stand der Brexit-Verhandlungen informiert.

Der Franzose hatte am Dienstag die Möglichkeit einer um ein Jahr verlängerten Übergangsphase nach dem Brexit ins Gespräch gebracht. Sie läuft bisher bis Ende 2020. Großbritannien bleibt in dieser Zeit trotz des EU-Austritts im europäischen Binnenmarkt und der Zollunion. Die Übergangsphase soll einen harten Bruch für die Wirtschaft verhindern und mehr Zeit geben, ein Abkommen über die künftigen Handelsbeziehungen auszuhandeln.

Video: Mittwochabend findet der EU-Gipfel in Brüssel statt. Eigentlich sollte es um Asien gehen, die EU hat diesen Moment jedoch zum "Moment der Wahrheit" in Sachen "Brexit" erklärt. ORF-Korrespondent Peter Fritz erklärt, was das genau bedeutet.

2 Kommentare Biene1 (5603) 17.10.2018 18:05 Uhr Juncker wird uns EU Bürger wohl nicht täuschen und belügen wollen? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) Fortunatus (7240) 17.10.2018 16:41 Uhr Theresa May war nie für einen Brexit. Cameron hat sie jedoch mit dieser Aufgabe betraut. Sie wird es falsch machen, gleichgültig, ob ein harter Brexit oder ein weicher Brexit ihre Verhandlungen ergeben.



England hat es sich angewöhnt an allem Negativen nur mehr die EU zu sehen. Die Flüchtlinge, auch wenn sie aus den ehemaligen Kronländern in England aufgenommen werden müssen, wurden der EU in die Schuhe geschoben. Jetzt merken die Populisten, dass dieses Problem der Flüchtlinge auch nach dem Brexit bestehen bleibt. Also schreien die Populisten gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen aus der EU, der ehemaligen Oststaaten.



Heute wird kein Erfolg bei den Verhandlungen erreicht werden. Ob beim in Salzburg noch einmal vereinbarten Novembertermin etwas herauskommt ist ebenso fraglich. Zu hart sind noch die Unterschiede. Das Problem Nordirland darf nicht mehr zu einem Problem Großbritanniens werden. Davor haben auch die Brexitbefürworter Angst. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



