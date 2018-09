May bekräftigt Brexit 2019 und schloss zweites Referendum aus

SALZBURG. Die britische Premierministerin Theresa May betonte am Donnerstagnachmittag nach Abschluss des EU-Gipfels in Salzburg: "Wir werden die EU verlassen." Der geplante EU-Sondergipfel zum Brexit wird nur stattfinden, wenn es in vier Wochen keine Fortschritte gibt.

Die Brexit-Verhandlungen stellt die Regierungschefs vor eine große Herausforderung. Bild: LISI NIESNER (X02762)

Dies hat EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag nach dem Salzburger EU-Gipfel bestätigt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, man habe sich verständigt, dass man den Oktober-Gipfel nutzen wolle. Im November wolle man dann einen Schlussstrich unter die Verhandlungen ziehen. Beide Seiten müssten sich aufeinander zubewegen. "Wir müssen einen harten Brexit verhindern", sagte Kurz.

Tusk bestätigte, dass der Sondergipfel - wenn er einberufen wird - am 17. und 18. November stattfinden würde. Er plane diesen Gipfel im November nicht als Notfallgipfel, sondern als "Schlusspunkt", sagte Tusk. Es brauche nämlich einen Gipfel, um eine Einigung mit Großbritannien formal abzuschließen. Ohne "großes Finale" im Oktober würde es aber keinen Sinn machen, ein Sondertreffen im November abzuhalten, betonte der EU-Ratspräsident.

Tusk forderte Kompromissbereitschaft von beiden Seiten. Die irische Grenz-Frage bleibe die Priorität für die EU. Ohne eine rechtlich verbindliche und operable Auffanglösung werde es auch kein Austrittsabkommen geben. Ohne Fortschritte in der Irland-Frage wäre es auch schwierig, einen Gipfel im November einzuberufen, so Tusk. "Wir sind mitten in einer sehr schwierigen Frage, einem harten Spiel."

"Don't worry - be happy"

Auf die Frage, ob zusätzliche Notfallplanungen für einen No Deal erforderlich seien, sagte Kurz, man sollte nicht bereits jetzt über ein solches Szenario spekulieren. Ziel sei eine Einigung mit Großbritannien. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte: "Don't worry - be happy."

Die große offene Frage ist das künftige Grenzregime mit Irland. May hatte sich vergangen Dezember zwar allgemein zu einer "Auffanglösung" (Backstop) verpflichtet, wenn kein praktikables Kontrollregime zustande kommt, doch lehnte die britische Regierung die von der EU geforderte Sonderregelung für Nordirland bisher ab. Die EU bestand dagegen bisher darauf, dass Nordirland beim Warenverkehr weiter an bestimmte EU-Binnenmarkt-Regeln gebunden bleibt. So sollte eine "harte Grenze" zwischen der Republik Irland und Nordirland verhindert werden, nicht zuletzt um das Karfreitagsabkommen zur Beendigung des Nordirland-Konflikts zu retten. Dabei ist die Irland-Frage auch in Zusammenhang mit der parallel zum Austrittsvertrag vorgesehenen politischen Erklärung für die künftigen Beziehungen Großbritanniens mit der EU zu sehen. Großbritannien wolle den "Backstop" verhindern, hieß es in EU-Kreisen.

Jede politische Diskussion würde May nicht nur vor dem Tory-Parteitag Ende September schaden, auch muss die Premierministerin nach einer eventuellen Einigung mit der EU den Austrittsvertrag noch im britischen Parlament durchbringen. May machte in Salzburg klar, dass der Brexit durchgezogen werde und auch die Verhandlungen nicht in die Verlängerung gehen sollen. In der EU wächst jedenfalls die Nervosität. Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat sagte, die EU-27 würden ein zweites Referendum in Großbritannien begrüßen. Dies hatte aber May beim Dinner in Salzburg erneut dezidiert ausgeschlossen.

Angst vor hartem Brexit

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis äußerte sich ähnlich wie Muscat. Er sei von dem Brexit-Votum der Briten im Juni 2016 "geschockt" gewesen, sagte er der BBC. Er sei "sehr unglücklich", dass die Briten im März 2019 aus der EU austreten. "Es wäre besser, ein weiteres Referendum abzuhalten, vielleicht haben die Leute in der Zwischenzeit ihre Meinung geändert." Dann könne das "Problem recht schnell gelöst" werden.

Brüssel und London ringen seit Monaten um die Modalitäten des britischen EU-Austritts. Die Positionen sind festgefahren, wie sich erst am Mittwoch beim EU-Gipfel in Salzburg zeigte. Viele fürchten, dass es zu einem sogenannten harten Brexit kommt - zu einem Austritt ohne ein Abkommen, das die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU regelt. In Großbritannien selbst gibt es zunehmend Unterstützer eines neuen Brexit-Referendums. Die Regierung von Premierministerin Theresa May lehnt dies strikt ab. Brexit-Minister Dominic Raab bekräftigte diese Position erst am Mittwoch öffentlich.

Ein Überblick von konkreten Folgen des harten Brexits für die Briten:

FÜHRERSCHEINE

Britische Führerscheine könnten nach Einschätzung der Regierung nach einem Brexit in der EU ungültig werden. Touristen müssten dann einen internationalen Führerschein erwerben, bevor sie in der EU Auto fahren dürfen. In der EU lebende Briten müssten möglicherweise erneut eine Fahrprüfung machen, um einen EU-Führerschein zu erhalten.

REISEPÄSSE

Briten, deren Pass am Reisetag nur noch weniger als sechs Monate gültig ist, könnte die Einreise in EU-Staaten verweigert werden. Das Gleiche gilt für Kinderpässe.

HANDY-ROAMINGGEBÜHREN

Während für EU-Bürger Roaminggebühren im EU-Ausland inzwischen entfallen, könnte es nach dem Brexit für Briten wieder teuer werden. Ein besonderes Ärgernis könnte dies in der britischen Provinz Nordirland für in der Nähe der Grenze zu Irland lebende Briten werden, wenn ihr lokaler Anbieter ein schwächeres Signal als ein EU-Auslandsanbieter sendet und sich ihr Handy automatisch ins ausländische Netz einwählt.

GEBÜHREN FÜR KARTENZAHLUNG

Die britische Regierung warnt britische Konsumenten vor gestiegenen Kosten und längeren Bearbeitungszeiten bei Zahlungen in Euro. Die Kosten bei der Kartenzahlung zwischen Großbritannien und der EU würden steigen. Ein EU-Verbot, Konsumenten bei der Nutzung bestimmter Zahlungsmethoden zur Kasse zu bitten, würde zudem für Großbritannien nicht mehr gelten.

Beim grenzüberschreitenden Online-Shopping drohen zusätzliche Kosten, weil nach Großbritannien geschickte Pakete nicht mehr von Vergünstigungen bei der Mehrwertsteuer profitieren würden.

SPERMA-ENGPASS

Die britische Regierung warnt vor Verzögerungen bei der Einfuhr von Spermaspenden für britische Paare, die eine künstliche Befruchtung planen. Im Vereinigten Königreich selbst ging die Zahl der Samenspenden stark zurück, seitdem Spender durch eine Gesetzesänderung 2005 das Recht auf Anonymität verloren. Im vergangenen Jahr importierte Großbritannien rund 3000 Spermaspenden von der größten europäischen Samenbank in Dänemark.

JURISTISCHE STREITIGKEITEN

Rechtsstreitigkeiten, etwa die Scheidung von binationalen Paaren oder grenzüberschreitende Sorgerechtsprozesse, könnten deutlich komplizierter, langwieriger und letztlich für die Beteiligten auch teurer werden. Gerichte in EU-Staaten könnten Urteile britischer Gerichte möglicherweise nicht mehr anerkennen.

TABAK

Die EU-Gesetzgebung zum Tabakkonsum würde durch britisches Recht abgelöst. Für die Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen müssten neue Bilder beschafft werden, weil die Rechte für die derzeit verwendeten abschreckenden Fotos bei der EU liegen.

UNRUHEN

Die britische Polizei bereitet sich im Falle eines harten Brexit laut einem Zeitungsbericht sogar auf soziale Unruhen vor. Befürchtet wird demnach, dass Engpässe bei Lebensmitteln oder anderen Gütern zu "verbreiteten Unruhen führen könnten". Diese könnten sich über einen Zeitraum zwischen drei Monaten vor und drei Monaten nach dem für den 29. März kommenden Jahres geplanten Brexit erstrecken.

Angela Merkel sagte zum Thema Brexit, dass es bis zum nächsten regulären EU-Gipfel im Oktober "substanzielle Fortschritte" geben müsse. Man habe dann den Anspruch, die Verhandlungen mit London beim Sondergipfel im November "zu finalisieren". Beide Seiten müssten aufeinander zugehen, doch gebe es in den Verhandlungen auch bestimmte "Maßstäbe", bekräftigte sie die EU-Position bezüglich des Binnenmarktes. "Da haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns", so Merkel, die zugleich EU-Chefverhandler Michel Barnier Rosen streute. "Da wird hervorragend, präzise gearbeitet." Die Mitgliedsstaaten seien "exzellent eingebunden", was dazu führe, dass die EU eine "hohe Geschlossenheit" gegenüber London zeige.

