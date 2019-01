"Man schickt niemanden in den Tod!"

BANGKOK. Gute Nachrichten für die 18-jährige Rahaf Mohammed al-Kunun: Die auf ihrer Flucht am Bangkoker Flughafen gestoppte Saudi-Araberin darf vorerst in Thailand bleiben.

Die 18-Jährige hat Angst um ihr Leben. Bild: REUTERS

"Man schickt niemanden in den Tod", sagte der Chef der Einwanderungsbehörde. Die junge Frau hatte sich vom Islam losgesagt und muss daher in Saudi-Arabien um ihr Leben bangen.

Dem Einlenken der Behörden gingen Proteste von Menschenrechtlern voraus. Kunun hatte sich im Airport-Hotel verbarrikadiert und in den sozialen Medien um Hilfe gefleht. Auf Twitter berichtete sie von ihrem gewalttätigen Vater, der sie wegen eines zu kurzen Haarschnitts monatelang in ihrem Zimmer eingesperrt und verprügelt hatte. Von Verwandten sei sie sexuell belästigt worden. "Ich will frei sein", sagte sie in einem Telefoninterview mit der New York Times. Ihre Angst ist berechtigt: Nach dem in Saudi-Arabien geltenden Scharia-Recht wird der Abfall vom "wahren Glauben" (Islam) mit dem Tod durch Enthauptung bestraft.

