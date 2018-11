Macron redete seinen Gästen ins Gewissen

PARIS. Frankreichs Präsident beschwor vor Dutzenden Amtskollegen mit flammendem Appell den Weltfrieden. Seine Rede am Triumphbogen in Paris nutzte Macron auch für scharfe Kritik am anwesenden US-Präsidenten.

Gedenken in Paris: Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron mit Ehefrau Brigitte und Wladimir Putin (v.l.) Bild: APA

Es war ein Zusammentreffen Dutzender Staats- und Regierungschefs, das seinesgleichen sucht: Gut 70 Amtsträger aus aller Welt haben am Wochenende in Paris an der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Ende des Ersten Weltkriegs teilgenommen. Erinnert wurde dabei an den Waffenstillstand vom 11. November 1918.

In seiner Ansprache am Triumphbogen warnte Gastgeber Emmanuel Macron vor den Gefahren des Nationalismus. "Die alten Dämonen, die zum Ausbruch des Krieges und dem Tod von Millionen Menschen führten, steigen wieder auf – bereit, ihr Werk von Chaos und Tod zu vollenden."

Van der Bellen vertrat Österreich

Macron appellierte an die hochrangigen Gäste – darunter etwa US-Präsident Donald Trump, Russlands Staatschef Wladimir Putin und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel –, für Frieden und eine bessere Welt zu kämpfen. Nur gemeinsam könnten die "Bedrohungen" der heutigen Zeit gebannt werden, sagte Frankreichs Präsident.

> Video: Christophe Kohl (ORF) über die Feiern in Paris

"Patriotismus ist das exakte Gegenteil von Nationalismus. Nationalismus ist ein Verrat am Patriotismus", betonte Macron. "Wer sagt ,Unsere Interessen zuerst, ganz egal was mit den anderen passiert‘, der löscht das Wertvollste aus, das eine Nation haben kann, das eine Nation groß macht und das Wichtigste ist: die moralischen Werte."

Damit spielte der französische Staatspräsident auf Donald Trumps Wahlkampfslogan "America First" ("Amerika zuerst") an sowie auf Aussagen, in denen sich der republikanische US-Präsident selbst als "absoluten Nationalisten" bezeichnet hatte.

Macron hatte die Staats- und Regierungschefs, darunter auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen, zunächst im Elysee-Palast empfangen. Dann ließ er sie zusammen wie ein großes Fußballteam in zwei roten Autobussen zur Prachtstraße Champs Elysee fahren.

> Video: Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Zwischenfall beim Trump-Konvoi

Beim Marsch zum "Arc de Triomphe" waren die Präsidenten und Premiers nebeneinander gegangen – zwei Schwergewichte entzogen sich der Inszenierung: Trump und Putin, die es vorzogen, ihre eigenen Wagenkolonnen zu verwenden – angeblich aus Sicherheitsgründen.

Doch just bei Trumps Fahrt kam es zu einem Zwischenfall: Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen schaffte es eine Frau mit nacktem Oberkörper vor seinen Konvoi. Über ihren Brüsten stand das vom US-Präsidenten fest im politischen Sprachgebrauch verankerte Wort "Fake", darunter "Peace" und "Maker". Der Slogan "Fake Peace Maker" lässt sich etwa als "falscher Friedenstifter" übersetzen.

> Video: Femen-Aktivistin unterbricht Gedenkfeier

Der US-Präsident traf erst Minuten, nachdem die Festgäste unter dem Triumphbogen Aufstellung genommen hatten, ein. Putin kam als letzter Präsident. Beide stellten sich nicht hinten an, sondern postierten sich ins Zentrum.

Am Abend dirigierte der Oberösterreicher Franz Welser-Möst ein Friedenskonzert der Wiener Philharmoniker in Versailles.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema