...und genau diese Scheinheiligkeit- sorry ich muss es sagen- "kotzt mich an".

Nur um eigene Wirtschaftszweige zu stützen werden solche "Waffen- Geschäfte" überhaupt geduldet u getätigt...

Und das gilt nicht nur für Macron, sondern natürlich auch u.a. für Deutschland.

Nun- WIR leben im "Friedensprojekt" EU, welches in Wirklichkeit ein "Wirtschaftsprojekt" ist.

.

So was von heuchlerlisch - denn:

"Uns" gehts ja gut... Aber

Den Rest der Welt beliefern wir mit Waffen.

.

(Ich räume jetzt ein, dieses Thema ist etwas komplexer, hab dies jetzt bewusst etwas naiv dargestellt, aber im Grunde trifft dies voll zu: Die EU (und andere auch) sind heuchlerisch...).