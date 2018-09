Maaßen soll bei gleichen Bezügen ins Innenministerium

BERLIN. In der Debatte um den umstrittenen, deutschen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen bahnt sich laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe) eine Einigung an.

Hans-Georg Maaßen (li.) dürfte ins von CSU-Chef Horst Seehofer geleitete Innenministerium wechseln Bild: dpa

Demnach soll Maaßen ins von CSU-Chef Horst Seehofer geleitete Innenministerium wechseln, dort aber weiterhin in seine bisherige Besoldungsstufe B9 eingruppiert werden.

Von der Funktion her solle er jedoch "die Position eines Staatssekretärs ausüben", berichtete das Blatt ohne nähere Quellenangabe. Formal würde Maaßen damit nicht befördert, wogegen sich vor allem der Koalitionspartner SPD gewehrt hat. Diese Lösung könnte auf einem Treffen am Sonntagabend um 19.00 Uhr im Kanzleramt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chefin Andrea Nahles und Seehofer beschlossen werden, hieß es weiter.

Zuvor hatte bereits die "Süddeutsche Zeitung" von ähnlichen Lösungsoptionen berichtet. Nach der am vergangenen Dienstag ausgehandelten Koalitionseinigung hätte Maaßen zwar gemäß der Forderung der SPD wegen seiner umstrittenen Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz als Verfassungsschutz-Chef abgelöst, zugleich aber zum Staatssekretär im Innenministerium befördert werden sollen. Diese Vereinbarung hatte Nahles nach heftiger innerparteilicher Kritik am Freitag wieder aufgekündigt und um ein neues Gespräch der Parteichefs gebeten

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema