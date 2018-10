Lange Schlangen vor Wahllokalen: Sehr hohe Beteiligung zeichnete sich ab

Europa04 ist entweder zu dumm um den Unterschied zu erkennen:

Kurz darf eine befreundete Partei in D im deutschen Wahlkampf unterstützen

Erdogan darf in Österreich NICHT Wahlkampf für Wahlen in der TÜRKEI machen



Oder er hetzt wider besseres Wissen, dann ist er ein DEMAGOGE!