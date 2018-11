Kurz sieht Brexit-Deal an kritischem Punkt

BRÜSSEL. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht den vorläufigen Brexit-Deal zwischen EU und Großbritannien offenbar auf der Kippe.

Sebastian Kurz Bild: APA

"Jetzt stehen wir an einem kritischen Punkt. Es ist vollkommen offen, ob es eine Zustimmung dafür in Großbritannien geben wird oder nicht", sagte Kurz am Freitag nach Gesprächen mit EU-Chefverhandler Michel Barnier und Ratspräsident Donald Tusk vor Journalisten in Brüssel.

Kurz warnte vor einem "harten Brexit" ohne Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien. Dieser würde "ganz massiv Großbritannien schaden". In Hinblick auf eine notwendige Abstimmung im britischen Parlament über den Brexit-Vertrag sagte Kurz: "Derzeit ist jeglicher Ausgang möglich." Der EU-Brexit-Sondergipfel am 25. November werde aber stattfinden.

Der Kanzler gratulierte Barnier, der immer die Einheit der 27 verbleibenden EU-Staaten gewahrt habe, aber auch der britischen Premierministerin Theresa May, die es geschafft habe, eine Vereinbarung mit der EU zustandezubringen. "Ein 'hard Brexit' muss verhindert werden", so Kurz.

