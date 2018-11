Kuba zieht nach einem Streit mit Brasilien 8500 Ärzte ab

HAVANNA/BRASILIA. 63 Millionen Menschen zunächst nicht mehr medizinisch versorgt.

Der kubanische Arzt Miguel Pantoja verabschiedet sich im Gesundheitszentrum nahe Brasilia von einer Patientin. Bild: APA

Der Sieg von Jair Bolsonaro bei der Präsidentenwahl in Brasilien hat nun erste Konsequenzen: Nach heftiger Kritik des rechtsextremen Politikers in Richtung der sozialistisch regierten Zuckerinsel Kuba beordert Havanna alle Ärzte in die Heimat zurück. Für das brasilianische Gesundheitssystem ist das ein enormer Rückschlag.

Im Zuge des Programms "Mehr Ärzte" haben bis vor wenigen Tagen 8500 kubanische Mediziner in Brasilien gearbeitet – vor allem in unterversorgten Regionen. Nach Angaben des kubanischen Gesundheitsministeriums waren seit dem Jahr 2013 gut 20.000 kubanische Mediziner in Brasilien im Einsatz. Sie haben demnach 113 Millionen Menschen behandelt.

Grund für das aktuelle Zerwürfnis und den Abzug seien "unverhohlene, verächtliche und drohende" Äußerungen Bolsonaros, teilte die Regierung in Havanna mit. Bolsonaro hatte während des Wahlkampfs mehrfach mit der Beendigung des Programms gedroht und die Fortsetzung kürzlich an Bedingungen geknüpft. So sollten sich die kubanischen Ärzte erneuten Prüfungen unterziehen. Außerdem sollten sie ihre Familien nach Brasilien holen dürfen und das volle Gehalt bekommen, das die Regierung in Brasilia an Havanna überweist.

Wichtiger Devisenbringer

Tatsächlich leitet die kubanische Regierung nur 30 Prozent des von Brasilien bezahlten Gehalts an die Ärzte weiter. Der Rest des Geldes fließt in den kubanischen Staatshaushalt. Bolsonaro hatte von "Sklaverei" gesprochen und gesagt, er wolle nicht die "kubanische Diktatur" finanzieren.

Ärzte aus Kuba genießen einen guten Ruf, weshalb die Regierung des kommunistischen Landes sie seit Jahrzehnten in zahlreiche unterversorgte Länder entsendet. Für Havanna ist die Entsendung von Ärzten und Pflegern mit rund zehn Milliarden Dollar (8,8 Milliarden Euro) pro Jahr die wichtigste Einnahmequelle – sie spült mehr Geld in die Staatskasse als etwa der florierende Tourismus.

367 Städte vorerst ohne Ärzte

Der Abzug der Ärzte reißt im brasilianischen Gesundheitswesen ein großes Loch. Felipe Proenco de Oliveira, von 2013 bis 2016 Koordinator des Programms "Mehr Ärzte", rechnet laut der Zeitung "Estadao" damit, dass 367 Städte zunächst ohne Ärzte bleiben werden. Mauro Junqueira, Präsident des "Nationalen Rats der Gesundheitsämter", rechnet damit, dass einige Regionen bis zu drei Monate keinerlei ärztliche Versorgung haben werden.

Das Gesundheitsministerium rechnet mit 63 Millionen nicht medizinisch versorgten Brasilianern. Auch rund 34 Indigenengebiete wären betroffen. Für Bolsonaro wäre das wohl kein Problem. Im Wahlkampf hatte er mehrfach betont, dass Indigene und andere Minderheiten in seiner Politik keine große Rolle spielen werden.

