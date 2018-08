Kreml-Kritiker Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt

Genau darin liegt der Reiz für die österreichische Regierung.

Da stellt es ihnen das Zipferl auf.

So wie Putin möchte man regieren, als Beschwichtigung fürs Volk muss vorerst der Werbeeffekt herhalten.

Es geht nicht um Kosten, Werbung, Brückenbau,...

Alleine dieser Art der "Demokratie" will man mehr Zuneigung schenken.

Funktioniert auch schon bei einigen.

Man liest Kommentare wie, in Russland liegt die Zukunft und nicht in der EU.

Ein paar Hochzeiten und Geburtstagsfeste noch und Putin ist mehr als Salonfähig.