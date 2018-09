Kosovo-Streit: "Kompromiss ist fast unmöglich"

BELGRAD/PRISTINA. Der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic hält einen Kompromiss in dem jahrzehntelangen Konflikt mit der 2008 abgefallenen früheren Provinz Kosovo für "fast unmöglich".

Serbiens Präsident Vucic Bild: REUTERS

Dies berichteten die Medien in Belgrad gestern. "Wir sind weit entfernt von einer solchen Lösung", soll Vucic demnach gesagt haben.

In den vergangenen Wochen war von Belgrad und Pristina ein Gebietstausch als Lösung des Konflikts ins Spiel gebracht worden. Demnach solle der Nordkosovo mit seiner lokalen serbischen Mehrheit an Serbien fallen. Im Gegenzug würde die Region Presevo in Südserbien, wo es eine lokale albanische Mehrheit gibt, dem Kosovo angegliedert werden.

Vermittlungsrunde gescheitert

EU und USA streben an, in den nächsten Monaten einen Durchbruch in dem Konflikt zu erreichen. Der Westen hatte immer wieder behauptet, ein Ende der Dauerkrise könne nahe sein. Vor wenigen Tagen war jedoch eine neue Vermittlungsrunde der EU in Brüssel zwischen den beiden zerstrittenen Nachbarn gescheitert.

Ende der 1990er-Jahre hatten serbische Militärs und Paramilitärs bis zu 800.000 Albaner aus dem Kosovo vertrieben, um die Region wieder unter Kontrolle zu bringen. NATO-Bomben hatten den Rückzug der Serben erzwungen.

Von über 110 Staaten anerkannt

Im Jahr 2008 hatte sich der Kosovo für unabhängig erklärt und ist heute von mehr als 110 Staaten weltweit – darunter ist übrigens auch Österreich – anerkannt. Belgrad akzeptiert das nicht.

