Kneissl tanzte mit Kollegen Samba und Bossa Nova

WIEN. Eine "sehr, sehr angenehme Atmosphäre" hat nach Ansicht von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) beim Abendessen mit ihren EU-Kollegen im Rahmen des informellen Treffens in Wien geherrscht.

Außenministerin Karin Kneissl, EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Sie hätte einige "Samba- und Bosa Nova-Runden" mit ihrem britischen, griechischen, rumänischen und polnischen Amtskollegen gedreht, erzählte Kneissl am Freitag vor Journalisten.

Das sei ein Beispiel, dass "Diplomatie mehr sein kann, als sich wechselseitig Policy-Briefing-Notes um die Ohren zu hauen", so die Außenministerien, die bei diesem EU-Rat als Gastgeberin fungierte. Bei dem Treffen sei, so hätten es ihr auch einige Anwesende bestätigt, "einiges weitergegangen".

Am Donnerstagabend hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die EU-Außenminister sowie ihre Amtskollegen aus Südosteuropa zu einem Empfang in die Präsidentschaftskanzlei geladen. Von Mittwoch bis Freitag waren die EU-Verteidigungs- sowie Außenminister zu informellen Gesprächen im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes in Wien.

Video: In der Wiener Hofburg wird der informelle EU-Außenministerrat fortgesetzt.

