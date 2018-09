Kim Jong-un will weiteres Treffen mit Donald Trump

PJÖNGJANG. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un strebt einen zweiten Gipfel mit US-Präsident Donald Trump "zu einem frühen Zeitpunkt" an, sagte Südkoreas Präsident Moon Jae-in gestern nach seiner Rückkehr von einem weiteren symbolträchtigen Treffen mit Kim.

Kim und Moon mit ihren Ehefrauen vor dem Berg Paektu Bild: REUTERS

Moon rief die USA auf, Verständnis für die Position Nordkoreas aufzubringen und "die Gespräche so bald wie möglich wieder aufzunehmen". Er werde bei seinem Treffen am Montag mit Trump am Rande der UNO-Vollversammlung weitere Details seiner Gespräche mit Kim übermitteln, sagte Moon.

Gestern kehrte Moon von seinem Treffen mit Kim zurück. Bei dem dreitägigen Besuch, dem ersten in Nordkorea, hatte Kim die Schließung der Atomanlage Yongbyon in Aussicht gestellt. Als Zeichen der Einigkeit besuchten Kim und Moon den von allen Koreanern verehrten Berg Paektu. Der Berg gilt als spirituelle Geburtsstätte der koreanischen Nation.

USA: Abrüstung bis Jänner 2021

US-Außenminister Mike Pompeo will seinen nordkoreanischen Kollegen Ri Yong-ho kommende Woche am Rande der UNO-Generaldebatte in New York sprechen. Und er setzte eine Frist: Den USA gehe es um eine rasche atomare Abrüstung, die bis Jänner 2021 abgeschlossen sein solle, so wie Kim selbst zugesagt habe.

