Khashoggis Sohn verlässt Saudi-Arabien

Es ist zum Kamelemelken.



Akribisch wurde vorbereitet. Jedes Detail haben die Wüstensöhne wohlüberlegt.



Fachpersonal aus jedem Bereich organisiert und perfekt zeitlich koordiniert.



Selbst Leistung für die beim Verhör benötigte Knochensäge wurde korrekt bemessen. Neueste Technik überall.



Auch den fröhlich in die Kamera winkenden Doppelgänger haben die Freunde der Höckertiere nicht vergessen. Sehr her - der Herr K. hat das Konsulat fröhlich pfeifend verlassen....



Und dann hat der Delinquent so eine dumme sch... neumoderne Smartwatch am Handgelenk .... .



Auch wenn es Herrn K. nicht mehr nützt. Manchmal ist das Leben doch gerecht.