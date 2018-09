Juncker will Abschiebung von Migranten EU-weit erleichtern

Wacht man in Brüssel auch schon auf? Aber in Österreich haben die Sozis ja auch ein paar Jahre gebraucht, bis sie den Irrweg der hemmungslosen Willkommensklatscherkultur erkannt haben. Na ja, zumindest Teile davon.

Der Rest vernadert Österreich lieber bei der neuen UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet. Die ist auch bestimmt die richtige Ansprechpartnerin, um etwaige Menschenrechtsverletzungen in Österreich zu prüfen- schließlich hat sie einen beträchtlichen Teil ihrer Ausbildung in der DDR, dem "Musterland der Freiheit" gemacht. Von solchen Expertinnen lässt man sich ja gerne über Menschenrechte aufklären.