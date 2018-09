Juncker fordert von Österreich, Lösungen zur Migrationspolitik auszuarbeiten

In der Tat schaut die Juncker Aufforderung prima vista wie eine Chuzpe aus. Aber sie lässt sich so erklären, dass er den Ball an den "Mr.Super Wisser" von Beruf Jungkanzler von Österreich zuspielt, da dieser die EU Konzepte zur Asylpolitik konterkariert und sich mit EU Renegaten wie Ungarn und den Visegrad Staaten "auf ein Packel haut." Zumindest zu Ungarn geht Herr Kurz nun auf Distanz. Für seinen Koalitionspartner FPÖ hingegen ist Victor Orban ein Held!

Bitte zur Kenntnis zu nehmen: Österreichs Jungkanzler hat in der Welt keinen Heiligenschein wie in Österreich. Ich möchte aber auch etwas Positives anmerken: Das Auftreten von Herrn Kurz ist elegant, eloquent und sehr höflich. Der Inhalt seiner Politik hingegen .... Der Koaltionspartner ist in der EU jedem suspekt.