"Jetzt erst recht": Bayerns CSU stemmt sich gegen ein Debakel

Schlechte Umfragewerte überschatteten Parteitag in München.

Markus Söder (l.), Horst Seehofer nach ihren Parteitagsreden Bild: APA

Es war eng und ziemlich heiß im Postpalast München: 800 Delegierte waren zum Parteitag der CSU vier Wochen vor der Landtagswahl gekommen. Verunsicherung stand vielen ins Gesicht geschrieben. Denn die jüngste Umfrage sieht die mit absoluter Mehrheit regierende CSU bei nur noch 35 Prozent.

So ein Ergebnis sei "bisher schlicht undenkbar" gewesen, wie der Vorsitzende eines Ortsverbandes den OÖN sagte: "Wir müssen den Leuten vermitteln, dass Bayern ohne die CSU nicht so gut dastehen würde."

Das war auch der Tenor der Parteitagsreden von Ministerpräsident und Spitzenkandidat Markus Söder sowie CSU-Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Es sei paradox, sagte Söder: "Noch nie ging es Bayern so gut, und noch nie war die Politik so zersplittert." Laut "Bayerntrend" haben sieben Parteien die Chance auf den Einzug in den Landtag (derzeit vier Fraktionen), auch die rechte AfD, die FDP und die Linke.

"Wir wollen keine Kommunisten und Rechtsextreme", sagte Söder. Die Umfragewerte nannte er einen "Weckruf". Mit Geschlossenheit und Einsatz werde man am 14. Oktober stark abschneiden. Zwischendurch gab Söder auf süffisante Weise zu, dass sein Verhältnis zu Seehofer ein schwieriges sei.

Innerparteiliche Rangeleien und der Asylstreit mit der Schwesterpartei CDU auf Bundesebene haben der CSU geschadet. Da helfen auch Bayerns gute Wirtschaftsdaten wenig. Gar als "paradiesisch" bezeichnete Seehofer sein Bundesland. Er appellierte an die Delegierten: "Schwärmt aus, sagt nichts anderes, als wir gesagt haben. Rüttelt die Bevölkerung auf mit einem ‘Steht auf, wenn ihr für Bayern seid’."

Er sei überzeugt, dass nun eine "Jetzt-erst-recht-Stimmung" entstehe, sagte Ex-Parteichef Edmund Stoiber bei seinem Auftritt.

Söder versuchte auch, die CSU klarer von den anderen abzugrenzen. Der AfD warf er "sehr böse Gedanken" vor. Die SPD nannte er "politische Insolvenzmasse". Mit den Grünen sei eine Zusammenarbeit "kaum vorstellbar".

Am Ende schwankte die Stimmung zwischen Aufbruch und der Hoffnung, dass die Umfragen daneben liegen und viele noch Unentschlossene CSU wählen.

