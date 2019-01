James Jeffrey wird neuer US-Sondergesandter für Kampf gegen den IS

WASHINGTON. Neuer US-Sondergesandter für den Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wird James Jeffrey. Dies teilte das Außenministerium in Washington am Freitag (Ortszeit) mit.

US Präsident Donald Trump im Gespräch mit mit Vizepräsident Mike Pence und Steve Scalise Bild: Reuters

Jeffrey werde das Amt zusätzlich zu seinen jetzigen Aufgaben als Syrien-Gesandter übernehmen, erklärte Außenamtssprecher Robert Palladino. Dabei werde sich der ehemalige US-Botschafter im Irak und in der Türkei in Absprache mit den Verbündeten auch um "den verantwortungsvollen US-Truppenrückzug aus Syrien" kümmern. Jeffreys Vorgänger Brett McGurk hatte das Amt des Anti-IS-Beauftragten zum 31. Dezember aufgegeben. Zuvor war bereits Verteidigungsminister Jim Mattis nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zurückgetreten, alle 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Nur wenige Tage, bevor Trump den vollständigen Abzug mit einem Sieg über den IS begründete, hatte McGurk gesagt, dass "niemand" mit Blick auf den Kampf gegen die Jihadistenmiliz von einer "erfüllten Mission" spreche.

USA haben keinen Zeitplan für Rückzug von Truppen aus Syrien

Die USA haben nach Angaben eines hochrangigen Mitarbeiters im Außenministerium keinen Zeitplan für den militärischen Rückzug aus Syrien. Er solle so über die Bühne gehen, dass die USA zusammen mit ihren Partnern weiterhin Druck auf die Extremisten-Miliz IS ausüben könnten, sagte die Person am Freitag zur Nachrichtenagentur Reuters. Es dürfe kein Raum für den Islamischen Staat (IS) entstehen. Allerdings wollten die USA auch nicht auf unbestimmte in dem Bürgerkriegsland bleiben. Dort hatte der IS - wie auch im Irak - zeitweise ganze Regionen unter seine Kontrolle bekommen, wurde zuletzt aber deutlich zurückgedrängt. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember den Rückzug seiner knapp 2000 Soldaten aus Syrien angekündigt, weil der IS geschlagen sei.

USA entsenden Soldaten zum Schutz ihrer Bürger im Kongo

Zum Schutz ihrer Staatsbürger und diplomatischen Einrichtungen im Kongo haben die USA rund 80 Soldaten nach Libreville im westafrikanischen Gabun geschickt. US-Präsident Donald Trump informierte den Kongress am Freitag (Ortszeit) über den Einsatz. In dem Schreiben Trumps hieß es, Grund seien mögliche gewalttätige Demonstrationen im Kongo nach den Wahlen vergangenen Sonntag. Die Soldaten seien mit Kampfausrüstung ausgestattet und würden von Militärflugzeugen unterstützt. Sie könnten in Gabun, im Kongo oder in der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) eingesetzt werden. Im Kongo waren am Sonntag ein neuer Präsident, das Parlament und Provinzvertretungen gewählt worden. Ein vorläufiges Ergebnis wird am 6. Jänner erwartet. Die Wahlbeobachter der Staatengemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC) hatten von einem relativ reibungslosen Abstimmungsprozess gesprochen. Allerdings waren die Wahlen in dem rohstoffreichen Krisenstaat mit etwa 81 Millionen Einwohnern von Gewalt und Pannen begleitet worden. Im Osten etwa erzwangen bewaffnete Rebellen die Schließung einiger Wahlbüros. Schon vor den Wahlen war es in Regionen zu Unruhen gekommen, in denen die Stimmabgabe für rund 1,2 Millionen Menschen auf März verschoben worden war. Die Wahlkommission begründet diese Maßnahme mit einem Ebola-Ausbruch und Terrorgefahr. Trotzdem soll der Nachfolger des autoritär regierenden Joseph Kabila am 18. Jänner vereidigt werden. Der seit 17 Jahren amtierende Präsident durfte nicht erneut antreten. Seinem Gefolgsmann Emmanuel Ramazani Shadary werden die besten Chancen eingeräumt.

