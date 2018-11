Italien-Budget: Defizitstreit kann zu Milliarden-Strafgeldern führen

Der ital. Regierung werden ev. Strafen der EU irgendwo vorbeigehen, sie wird einfach nicht zahlen. Und werden dann die Mittel der EU an Italien zurückbehalten, werden sie ihre Zahlungen an die EU einstellen. Damit würde sich dann alles aufschaukeln, eventuell bs zu einem Austritt von Italien aus der EU.Italien ist übrigens einer der Nettozahler. Aber vielleicht ist so ein Szenario ja durchaus in manchen Köpfen in Italien vorhanden.