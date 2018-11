Israels Heeresminister trat aus Protest zurück

JERUSALEM. Waffenruhe mit der Hamas "ist eine Kapitulation".

Lieberman (li.) und Netanyahu Bild: REUTERS

Schwere politische Krise in Israel: Aus Protest gegen eine Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas in Gaza ist gestern Verteidigungsminister Avigdor Lieberman zurückgetreten. Der Waffenstillstand "ist eine Kapitulation vor dem Terror", sagte der Chef der ultranationalen Partei "Israel Beitenu". Die Hamas feierte den Rücktritt als "politischen Sieg für Gaza".

Liebermans Rückzug könnte letztlich vorgezogene Wahlen auslösen, denn seine Fraktion hat in der Knesset fünf Abgeordnete. Ohne "Israel Beitenu" hätte die rechts-religiöse Regierung von Premier Benjamin Netanyahu nur noch eine hauchdünne Mehrheit von 61 der 120 Knessetsitze.

Lieberman rief alle Koalitionspartner auf, sich für Neuwahlen starkzumachen. "Wir sollten uns so schnell wie möglich auf einen Termin einigen." Regulär steht der nächste Urnengang erst in einem Jahr an. Netanyahus Likud-Partei blockt ab: Es gebe "keine Verpflichtung zu Wahlen in dieser für die Sicherheit sensiblen Zeit", sagte ein Likud-Vertreter.

Netanyahu, der seit 2015 auch Außenminister ist, wird nun vorerst auch Verteidigungsminister.

