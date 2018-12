Israel will Angehörige palästinensischer Attentäter zwangsumsiedeln

Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in erster Lesung auch einem weiteren umstrittenen Gesetzesentwurf zu. Er sieht vor, ohne Genehmigung im Westjordanland errichtete Siedlerwohnungen nachträglich zu "legalisieren".

Die ganze Welt schaut zu, wie sich die Israeli wie Herrenmenschen gebärden, nur wehren sich die Palästinenser, wird gleich grosses

Geschrei angehoben.

Israel hat garnicht vor, mit den Palis Frieden zu schliessen, das war schon vor 20 Jahren so und wird auch in 30 Jahren noch so sein.



Shalom !