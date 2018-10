Irland will moderner werden

DUBLIN. Michael D. Higgins als Präsident wiedergewählt, Gotteslästerung wird erlaubt.

Präsident Michael D. Higgins Bild: Reuters

Mit großem Vorsprung hat Michael D. Higgins die Präsidentenwahl in Irland gewonnen. Der 77-Jährige triumphierte mit 56 Prozent der Stimmen vor dem zweitplatzierten Unternehmer Peter Casey, der auf 23 Prozent kam.

Der kleinwüchsige, weißhaarige Higgins, der über kleinliche politische Scharmützel erhaben und daher sehr beliebt ist, wirkt nicht nur äußerlich wie eine Großvaterfigur. Als sich der Menschenrechtsaktivist, Sozialdemokrat, Ex-Uni-Professor für Soziologie und Pazifist 2011 erstmals um das Amt des Staatspräsidenten bewarb, war seine Botschaft die eines Versöhners, der dem von der Wirtschafts- und Schuldenkrise gebeutelten Land wieder "Wärme und Würde" zurückgeben will. Seine Wiederwahl akzeptierte er mit "Demut, Entschlossenheit und Begeisterung".

Zusammen mit der Präsidentenwahl fand eine Volksabstimmung über eine Änderung der Verfassung statt. Ab sofort ist Blasphemie im einstigen Lieblingsland der Päpste nicht mehr verboten. Gotteslästerung konnte bisher mit 25.000 Euro Geldbuße geahndet werden. Jetzt haben sich 65 Prozent der Iren dafür ausgesprochen, den Straftatbestand aus der Verfassung zu streichen. Der Schritt, erklärte Premierminister Leo Varadkar, "ist ein wichtiger Teil unserer Reform der Verfassung, um unser Land moderner zu machen."

Varadkar spielte damit darauf an, dass die Sozialgesetzgebung Irlands lange Zeit von der katholischen Lehre geprägt war. Homosexualität war noch bis 1993 strafbar, die zivile Ehescheidung wurde erst 1995 legalisiert. Doch in den vergangenen Jahren hat sich das Land von dem Einfluss der katholischen Kirche energisch abgenabelt. 2015 entschieden die Iren in einem Volksentscheid, die gleichgeschlechtliche Ehe zuzulassen. Und heuer stimmten sie dafür, das Abtreibungsverbot aufzuheben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema