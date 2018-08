In Russland-Affäre belastet sich Donald Trump selbst

Treffen mit Russen diente der Informationsbeschaffung

Bleibt in der Russland-Affäre unter Druck: US-Präsident Donald Trump Bild: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Elf Tage lang hat sich der US-Präsident zu einem Arbeitsurlaub in seinem Golfresort von Bedford abgemeldet. Doch auch hier kann Donald Trump den Entwicklungen nicht davonlaufen, die er in den vergangenen beiden Monaten genau 46 Mal als "Hexenjagd" bezeichnet hat; deutlich häufiger als in der Vergangenheit.

Die "Washington Post" berichtet unter Berufung auf mehr als Dutzend Quellen in seinem Umfeld, der Präsident entspanne sich nicht, sondern brüte über der Russland-Affäre. Er verfolge den Prozess gegen seinen Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort und mache sich große Sorgen über die rechtlichen Probleme, in die sein Sohn Donald Trump Jr. verstrickt sei. Schnittmenge für beides ist das konspirative Treffen am 9. Juni 2016 mit russischen Emissären im Trump-Tower, an dem Manafort und Don Junior teilnahmen.

Als die Begegnung 2017 aufflog, behauptete Trump Junior zunächst in einer schriftlichen Erklärung, es sei "vor allem um Adoptionen" gegangen. In einer Serie an Tweets aus dem Golfurlaub ritt sich der Präsident nach Einschätzung von Analysten tiefer in den rechtlichen Morast.

Die "Fake News"-Medien berichteten falsch, er sei "in Sorge um seinen wunderbaren Sohn", eilte er Don Junior zur Seite. Um dann Erstaunliches einzugestehen: "Das war ein Treffen, um Informationen gegen einen Opponenten zu bekommen. Total legal und in der Politik ständig gemacht. Es kam nichts dabei heraus. Ich wusste nichts davon."

Das Gesetz verbietet, materielle oder geldwerte Wahlkampfhilfe entgegenzunehmen. Sollte Robert S. Mueller beweisen können, dass das Treffen zu einer Koordination mit Russland geführt hatte, wäre dies strafbar.

Sieg für Trump-Kandidat

Unterdessen hat der von Trump unterstützte Republikaner Troy Balderson bei einer Nachwahl zum Repräsentantenhaus im Bundesstaat Ohio gewonnen. Der 50-Jährige setzte sich in der langjährigen Republikaner-Hochburg allerdings nur mit hauchdünner Mehrheit durch.

"Beende unmenschliche Übergriffe"

Es gibt kaum eine Entscheidung der US-Regierung, über die sich das linksliberale Amerika nicht empört. Eine davon hat nun Prominente zu einem Appell veranlasst. Aber nicht an Präsident Donald, sondern an dessen Tochter Ivanka Trump.

In dem Brief, veröffentlicht auf den Instagram-Profilen von Stars wie Amy Schumer und Alexa Chung, geht es um die Behandlung von Einwandererfamilien: Kinder wurden an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt, was auch Ivanka kritisierte. Ein Gericht kippte die Regelung, doch noch immer sind Hunderte Familien getrennt.

Der Brief endet mit einer unmissverständlichen Forderung: „Beende diese rassistischen, unmenschlichen und skrupellosen Übergriffe jetzt!“

