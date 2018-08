"Ich bitte inständig um Vergebung für diese Sünden"

VATIKANSTADT. Papst fand bei Irland-Besuch klare Worte für tausendfachen sexuellen Missbrauch in katholischer Kirche

Franziskus sprach vom "Versagen der Kirche" im Umgang mit dem Skandal (RTS) Bild: REUTERS

Papst Franziskus hat am zweiten Tag seines Irland-Besuchs Gott um Vergebung für den massenhaften sexuellen Missbrauch von Kindern in kirchlichen Einrichtungen gebeten. "Ich bitte den Herrn inständig um Vergebung für diese Sünden, für den Skandal und Verrat, den so viele in der Familie Gottes empfinden", sagte Franziskus am Sonntag bei einem Besuch im Marienwallfahrtsort Knock. Er bezeichnete die Taten als "offene Wunde", die die Kirche herausforderten, "fest und entschlossen die Wahrheit und die Gerechtigkeit zu suchen".

Irland, das einst als katholischstes Land der Welt galt, wurde in der Vergangenheit von massivem Missbrauch an Kindern und Frauen durch Priester und Ordensschwestern erschüttert. Untersuchungsberichte hatten die jahrzehntelangen Missstände dokumentiert, demnach gab es tausendfachen Missbrauch ebenso wie die systematische Vertuschung der Straftaten. Seit 2002 haben 14.500 Menschen Entschädigung beantragt. Die Missbrauchsaffären haben der einstmals mächtigen katholischen Kirche einen dramatischen Vertrauensverlust eingebracht.

"Versagen der Kirche"

Bereits am Samstag hatte Franziskus in einer Rede in Dublin den Missbrauch durch Kirchenvertreter und dessen Vertuschung verurteilt und sich auch mit Missbrauchsopfern getroffen. Er bescheinigte der Kirche "Versagen" im Umgang mit dem Skandal. Das Fehlverhalten der Kirche in Irland bleibe eine "Quelle des Schmerzes und der Scham für die katholische Gemeinschaft", sagte er.

Misshandlungen in Sozialeinrichtungen, illegale Adoptionen und sexueller Missbrauch hätten offene Wunden hinterlassen, sagte Irlands Premier Leo Varadkar. Franziskus solle seinen Einfluss nutzen, um "Gerechtigkeit, Wahrheit und Heilung für Opfer und Überlebende" voranzubringen. Für jene, die Kinder missbrauchten oder Missbrauch duldeten, könne es nur "null Toleranz" geben.

Zudem stellte sich der Premier hinter Liberalisierungen der Familien- und Abtreibungsgesetze. Irlands Politiker und Bürger hätten erkannt, "dass Ehen nicht immer gelingen, dass Frauen ihre eigenen Entscheidungen treffen sollten und dass Familien viele Formen haben können", auch mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Varadkar lebt selbst mit einem männlichen Partner zusammen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema