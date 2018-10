INF-Streit: Putin droht USA mit Gegenmaßnahmen

Herr Trump, Ihre Kündigung des INF-Vertrages mit Russland ist ein Angriff auf Europa.

In diesem Vertrag ist auch geregelt, welche Raketenstützpunkte in Europa sein dürfen. Jetzt kann jedes Land selber mit den Großmächten verhandeln. Ich hoffe, dass hier Brüssel reagiert. Nur was nützt es, wenn sich Polen/Ungarn nicht darum kümmert, was Brüssel sagt.



Wir haben es gestern bereits hier in diesem Forum genau so geschrieben, welche Gefahr diese Kündigung in sich birgt. Wir sind durch das Verhalten Trumps bereits tief im Kalten Krieg, den sich die US-Waffenlobby mit ihrem Präsidenten so sehr wünscht.



Wird Europa dafür zahlen müssen? Es hängt alleine vom Zusammenhalt Europas ab, wieviel Schaden Europa an dieser Auseineindersetzung der alten Großmächte von sich abwehren kann. Es wird wieder einer von vielen Sollbruchstellen der EU sein, was auf uns zukommt.



Halten wir zusammen, zu einem friedlichen Europa!