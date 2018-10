Hochspannung vor Abstimmung über Brett Kavanaugh

WASHINGTON. Bereits heute oder spätestens Samstag wollen die US-Senatoren über die Nominierung von Trumps umstrittenem Wunschkandidaten für das Oberste Gericht, Brett Kavanaugh, abstimmen.

Brett Kavanaugh. Bild: APA

Das FBI hatte zuvor seinen Ermittlungsbericht zu den Vorwürfen der sexuellen Nötigung vorgelegt.Ob Kavanaugh im Senat die nötige Mehrheit erhält, ist unsicher. Die Republikaner stellen 51 der 100 Senatoren. Fünf Senatoren – drei Republikaner und zwei Demokraten – gelten noch immer als unentschieden.

Auch außerhalb des Senats wird die Kritik an Kavanaugh immer lauter. Hunderte Jusprofessoren sprachen sich in einem Brief, den die "New York Times" veröffentlichte, gegen die Berufung von Brett Kavanaugh aus. Kavanaugh besitze nicht die nötige Objektivität und Unparteilichkeit für das nächste Richteramt, kritisierten sie. Der Brief nimmt auch Bezug auf die Anhörung Kavanaughs vor dem Justizausschuss des US-Senats. Kavanaugh sei aggressiv und aufhetzerisch aufgetreten. Ein Verhalten, das ihn für "jedwedes Gericht" disqualifiziere.

