Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt

Politischer Erdrutsch in Bayern sorgte für strahlende Sieger und tiefe Abstürze. Die Regierung im Freistaat wird wohl "bürgerlich" bleiben.

"Wir müssen jetzt nach vorne sehen.“ Markus Söder, der Ministerpräsident nach der schweren Wahlniederlage für seine CSU in Bayern Bild: APA

So nahe lagen große Freude und jähes Entsetzen noch nie an einem Wahlabend im bayerischen Landtag beisammen: Während CSU und SPD abstürzten, kannte der Jubel im Saal zwei, wo die Grünen ihre Wahlparty abhielten, keine Grenzen. Vor allem, als das Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann auf der Bühne mit Blumen beschenkt wurden. Doch trotz Jubel über zehn Prozent plus mussten die Grünen ihre Träume auf ein Mitregieren im Freistaat schon am Abend begraben.

Gleich neben ihnen freute man sich auch: Die Freien Wähler konnten ihr Resultat zwar nur um 2,6 auf 11,6 Prozent aufstocken, die Regierungsbank ist aber nahe. Eine Koalition aus CSU und Freien Wählern galt schon vor dem Wahlgang von beiden als gewünscht. Und nach den Hochrechnungen könnte es für Schwarz-Orange reichen. Und selbst wenn nicht, könnte man auf die FDP zurückgreifen. Die bundesweit einzigartige Koalition nennen Journalisten "Papaya-Bündnis": Bei dieser Frucht ist der Kern schwarz, das Fleisch orange, die Hülle gelb.

Gegen Schwarz-Grün

Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder weiß schon seit Tagen, was auf ihn zukommt. Das Ergebnis nannte er "schmerzhaft", aber: Immerhin habe die CSU einen "klaren Regierungsauftrag". Dass die Reise Bayerns nicht Richtung Schwarz-Grün gehen dürfte, machte Söder indirekt klar. Man müsse dafür sorgen, dass das Land "stabil, regierbar und so kräftig bleibt, wie es ist". Er habe eine "klare Priorität für ein bürgerliches Bündnis".

Aiwanger drängt

Dem Vorsitzenden der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, war das nicht deutlich genug. Er hätte es gerne gehabt, wenn Söder noch am Wahlabend seiner Partei einen Antrag gemacht hätte, und fühlte sich stark genug, den Koalitionspartner in spe vor "Spielchen" zu warnen.

Wer erwartet hatte, dass noch am Wahlabend die Palastrevolte gegen die CSU-Oberen, vor allem Parteichef Horst Seehofer, losbrechen würde, sah sich enttäuscht. Die Doppelspitze hatte sich in Erwartung des miesen Ergebnisses darauf geeinigt, erst einmal stillzuhalten. Denn die Verfassung setzt die Regierungsbildung unter Zeitdruck. Spätestens in einem Monat muss der Ministerpräsident gewählt werden, sonst drohen Neuwahlen. Söder verpackte diesen Umstand in den Begriff "Verantwortung". Man übernehme als mit Abstand stärkste Partei die "Verantwortung" für die Regierungsbildung. Und dann sagte Söder, was Politiker immer sagen, wenn etwas schiefgegangen ist: "Wir müssen nach vorne sehen."

Appetit vergangen

Während bei der CSU ein wenig Erleichterung darüber zu spüren war, dass man nicht mit den ungeliebten Grünen koalieren muss, und bei Grünen und Freien Wählern eitel Sonnenschein herrschte und die jeweiligen Buffets gut besucht waren, verging den Sozialdemokraten der Appetit. Sie müssen sich bei einem niederschmetternden Ergebnis von unter zehn Prozent im neuen Landtag mit der Position der fünftstärksten Kraft hinter CSU, Grünen, Freien Wählern und AfD begnügen.

In den nächsten Tagen dürfte bei den bayerischen Sozialdemokraten kein Stein mehr auf dem andern bleiben. Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude, der 2013 als Landtags-Spitzenkandidat immerhin noch 20,6 Prozent herausgeholt hatte, legte der SPD-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidatin Natascha Kohnen den Rückzug nahe.

Wahlsplitter

18 Parteien: Zur bayerischen Landtagswahl waren am Sonntag rund 9,5 Millionen Bürger aufgerufen, darunter 600.000 Erstwähler. Um die Mandate bewarben sich insgesamt 1923 Kandidaten aus 18 Parteien und Wählergruppen.

Hohe Beteiligung: 72,5 Prozent der bayerischen Wahlberechtigten gingen zur Wahl. Das waren 8,9 Prozentpunkte mehr als beim Urnengang im Jahr 2013.

Koalition: Die CSU, die Bayern seit 1962 mit Ausnahme der Wahlperiode 2008 bis 2013 allein regiert hat, muss sich jetzt einen Koalitionspartner suchen. Eine komfortable Mehrheit hätte eine schwarz-grüne Koalition, die Umfragen zufolge auch von vielen Bürgern bevorzugt wird. Söder hatte jedoch noch am Freitag erklärt, dass das Programm der Grünen mit ihren Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann „nicht koalitionsfähig“ sei.

Landtag größer: Der neue bayerische Landtag wird größer als der bisherige. Zuletzt saßen 180 Abgeordnete im Landtag. Allerdings erhöht sich die Zahl durch Überhang- und Ausgleichsmandate, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr durch die Gesamtstimmen im Landtag zustehen. Insgesamt gibt es in Bayern 91 Stimmkreise.

Panne: Ein Augsburger Wahllokal wurde wohl vom Wählerandrang überrascht: Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, gingen dort zwischenzeitlich sogar die Stimmzettel aus.

Wahlgewinner: Die Grünen haben vor allem von SPD und CSU Stimmen gewonnen – laut Wählerstromanalysen von den Sozialdemokraten 210.000, von den Christsozialen 200.000. Dazu kamen von den Nichtwählern 140.000.

Städte: Erstmals stärkste Kraft sind die Grünen in bayerischen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Laut ZDF-Analyse erzielten sie 30 Prozent, die CSU kam mit 25 Prozent auf Platz zwei.

