Grüne kritisieren EU-Kommission wegen Entscheidung zu McDonald's

BRÜSSEL/LUXEMBURG. Die Grünen kritisieren die EU-Kommission, nachdem diese die Ermittlungen gegen McDonald's wegen vermeintlicher unlauterer Steuerdeals in Luxemburg eingestellt hat.

Bild: Reuters

"Luxemburgs Steuerdeal mit McDonald's war zwar keine Staatsbeihilfe, das ändert jedoch nichts daran, dass McDonald's noch immer keine fairen Steuern für seine Franchisegewinne zahlt", so der Austro-Grüne EU-Politiker Michel Reimon.

"McDonald's hat seine Konzernstrukturen seit Beginn der Ermittlungen der EU-Kommission noch verkompliziert, um Steuerschlupflöcher in Großbritannien auszunutzen", so Reimon in einer Aussendung am Mittwoch. Es sei "nicht einzusehen, warum die EU-Regierungen milliardenschweren Konzernen einen Nulltarif für Steuern anbieten. Die Steuerdumpingspirale zwischen den Mitgliedstaaten muss endlich gestoppt werden." Der österreichische EU-Ratsvorsitz sei gefordert, eine gemeinsame Position des Rats zu Steuertransparenz zu präsentieren und sich für einen einheitlichen Unternehmenssteuersatz in der EU einzusetzen.

