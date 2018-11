G-20: Merkel wegen Flugzeugschaden für Auftakt verhindert

BUENOS AIRES. Heute startet in der argentinischen Hauptstadt der G-20-Gipfel, bei dem sich die zwanzig wirtschaftlich stärksten Länder treffen. Ein Flugzeugschaden der deutschen Kanzlerin und Aussagen Trumps sorgten bereits vor dem Start für Wirbel.

Ob es zum Gespräch zwischen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump kommen wird, ist noch unklar. Bild: REUTERS

Die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer (G-20) kommen am Freitag zu ihrem zweitägigen Gipfeltreffen in Buenos Aires zusammen. Auf dem Programm der ersten Arbeitssitzungen stehen unter anderem die Lage der Weltwirtschaft und das Thema Handel. Wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China gilt eine gemeinsame Haltung der G-20 in der Frage als unsicher. Am Rande des Gipfels treffen einander die Teilnehmer zu zahlreichen bilateralen Gesprächen.

Schaden an Regierungsflugzeug verzögert Merkels G-20-Anreise

Wegen des Ausfalls der Funkanlage im deutschen Regierungs-Airbus "Konrad Adenauer" hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Flug zum G-20-Gipfel in Argentinien unterbrechen müssen und kann am Auftakt in Buenos Aires nicht teilnehmen. Das Flugzeug der Kanzlerin wurde am Donnerstagabend nach Köln umgeleitet, von wo aus Merkel Freitagfrüh über Madrid nach Buenos Aires startete.

Der Luftwaffensprecher sagte, er könne einen Bericht der "Rheinischen Post" nicht bestätigen, nach dem auch der Verdacht eines kriminellen Hintergrunds geprüft werde. Es gebe keinen Verdachtsmoment für einen kriminellen Hintergrund. "Es handelt sich um eine standardmäßige Überprüfung der ausgefallenen Funkanlage", sagte er. In Regierungskreisen hieß es, nach einem solchen Vorfall werde in alle Richtungen ermittelt.

Rund eine Stunde nach dem Abflug in Berlin war die Kanzlerin mitten im Briefing mit den mitreisenden Journalisten über technische Probleme bei dem Airbus A340 informiert worden. Später wurde bestätigt, dass das Kommunikationssystem komplett ausgefallen war, was den Notfall-Code 7600 auslöste. Eine Kommunikation mit Bodenstationen war dann nur per Satellitentelefon möglich. Der Pilot entschied sich aus Sicherheitsgründen, den Flug abzubrechen und landete die Maschine sicher auf dem Flughafen Köln-Bonn. Glücklicherweise habe man eine sehr exzellente Crew gehabt, sagte Merkel in der Nacht mitreisenden Journalisten. "Da war der erfahrenste Pilot der Flugbereitschaft an Bord."

Der Zwischenfall brachte Merkels G-20-Zeitplan durcheinander. Sie dürfte am ersten Gipfeltag frühestens zum Abendprogramm eintreffen. In Regierungskreisen war am Donnerstag darauf verwiesen worden, dass die Kanzlerin am Rande des zweitägigen Gipfels auch Gespräche mit den Präsidenten der USA, Chinas, Russlands und Indiens führen wollte. Ganz oben auf der Agenda des Treffens stehen Handelsstreitigkeiten etwa zwischen den USA und der EU sowie zwischen den USA und China. Außerdem hatte das Vorgehen der russischen Marine gegen ukrainische Schiffe die Sorge vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts erhöht. US-Präsident Donald Trump hat deshalb ein geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Buenos Aires abgesagt.

Trump zu G-20-Treffen in Buenos Aires eingetroffen

Nach erheblichen Irritationen und der Absage seines geplanten Treffens mit Russlands Staatschef Wladimir Putin ist US-Präsident Donald Trump zum Gipfeltreffen der G-20-Staaten in Buenos Aires eingetroffen. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One kam Trump am Donnerstagabend mit Ehefrau Melania und seiner Regierungsdelegation auf dem internationalen Flughafen der argentinischen Metropole ein.

Trump hatte beim Abflug in Washington bereits im Flugzeug entschieden, das bereits bis ins Detail geplante Treffen mit Putin abzusagen. Als Grund nannte er die Zuspitzung in der Ukraine-Krise. Trump wird sich in Buenos Aires unter anderem mit Chinas Präsident Xi Jinping und Japans Premierminister Shinzo Abe treffen. Ob es wie ursprünglich geplant auch zu einem Gespräch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel kommen wird, IST nach der Panne an deren Flugzeug und der damit einhergehenden Verspätung der Kanzlerin zunächst unklar.

