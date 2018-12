G-20-Gipfel: Einigung auf gemeinsame Abschlusserklärung

Was bitte sollen hier die leeren Textfloskel zur Einigung auf ein gemeinsames Papier. Vielleicht darf ich aus internationaler Presse, zusammenfassend ein bisserl mehr anführen:



Wie in der internationalen Presse verlautbart wird, haben sich die Unterhändler der G20 auf ein gemeinsames Schlussdokument geeinigt. Es fehlen noch die Staatsschefs, welche dieses Schlussdokument unterzeichnen. Geeinigt hat man sich in den Punkten

- Handel

- Migration

- Klimawandel

Aus Sicht der EU-Unterhändler ist ein großer Fortschritt betreffend einer Reform der Welthandelsorganisation (WTO) gelungen.

Betreffend der Migration wird angenommen, dass es auf Grund des UN-Migrationspaktes und der grossen Zustimmung nicht mehr lange dauern wird, bis man das Thema Migration ohne Panik besprechen wird können. Die breite Zustimmung zum UN-Migrationspakt schafft einen weiten Raum für ehrliche, tragbare Lösungen.