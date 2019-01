Familienbeihilfe: EU-Mandatarin greift Kurz an: "Völlige Verachtung"

ich habe keine der bd.Regierungsparteien gewählt.

Und ich würde NIE Kurz wählen (auch nicht die ÖVP überhaupt), ABER:



jedes Kind muss gleichviel wert sein = die Kinderbeihilfe muss denselben Wert für das Kind haben, egal wo es lebt.

D.h.für mich - die Höhe muss einfach angepasst sein an die Gegebenheiten des Landes.

Um den erhaltenen Betrag muss man sich für das Kind in dem EU-Land, in dem es lebt dasselbe leisten können wie in dem EU-Land, in dem der Elternteil / die Eltern leben (und hoffentlich auch arbeiten!) - also gleichviel Brot, Obst etc.

Und nicht eine Benachteiligung der österr.Kinder und der Kinder ausländ.Eltern, die in Ö samt ihren Kindern leben.



DAS ist nämlich Diskriminierung IMHO