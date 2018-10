Fall Khashoggi: Tötung geschah "mit Vorsatz"

ISTANBUL/RIAD. Der Regierungskritiker und Journalist Jamal Khashoggi ist nach Angaben eines saudi-arabischen Staatsanwalts vorsätzlich getötet worden.

Bild: DINUKA LIYANAWATTE (X02763)

Die Untersuchungen würden nun auf Basis der Erkenntnisse fortgesetzt, die von der gemeinsamen Ermittlungsgruppe gewonnen worden seien, sagte der Staatsanwalt am Donnerstag dem staatlichen Sender Al-Ekhbariya.

Der im Exil in den USA lebende Khashoggi war Anfang Oktober in das saudi-arabische Konsulat in Istanbul gegangen, um Unterlagen für seine Hochzeit abzuholen. Saudi-Arabien hatte erst nach wochenlangem Dementi eingestanden, dass Khashoggi dort getötet wurde. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman kündigte eine strenge Bestrafung der Täter an. Der 33-Jährige steht unter zunehmendem Druck des Westens: US-Präsident Donald Trump sagte, der Kronprinz trage die Verantwortung für den Einsatz, der zum Tod des Regierungskritikers führte.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar betterthantherest (952) 25.10.2018 13:18 Uhr Es ist zum Kamelemelken.



Akribisch wurde vorbereitet. Jedes Detail haben die Wüstensöhne wohlüberlegt.



Fachpersonal aus jedem Bereich organisiert und perfekt zeitlich koordiniert.



Selbst Leistung für die beim Verhör benötigte Knochensäge wurde korrekt bemessen. Neueste Technik überall.



Auch den fröhlich in die Kamera winkenden Doppelgänger haben die Freunde der Höckertiere nicht vergessen. Sehr her - der Herr K. hat das Konsulat fröhlich pfeifend verlassen....



Und dann hat der Delinquent so eine dumme sch... neumoderne Smartwatch am Handgelenk .... .



Auch wenn es Herrn K. nicht mehr nützt. Manchmal ist das Leben doch gerecht. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema