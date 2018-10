Fall Khashoggi: Kronprinz verurteilt "abscheuliches Verbrechen"

WASHINGTON. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi als "abscheuliches Verbrechen" verurteilt. Unterdes haben die USA und Großbritannien Sanktionen gegen Saudi-Arabien angekündigt.

Mohammed bin Salman Bild: (AFP)

Bei einem Wirtschaftsforum in Riad sagte der Kronprinz am Mittwoch zu, den Fall aufzuklären: "Die Gerechtigkeit wird siegen." Es waren die ersten öffentlichen Äußerungen des Thronfolgers seit Khashoggis Tod.

Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Regierungsmedien zufolge mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammad bin Salman telefoniert. Es sei um "gemeinsame Anstrengungen zur Aufklärung des Mordes" am saudischen Regierungskritiker Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat des Königreichs gegangen, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am frühen Abend (Ortszeit).

Am Vormittag hatte Erdogan erneut betont, sein Land werde dafür sorgen, dass der "Mord" nicht verschleiert werde. Riad besteht jedoch darauf, dass der Journalist versehentlich bei einer "Schlägerei" starb. Jede Verstrickung des Kronprinzen, der zunehmend die Regierungsgeschäfte führt, weist das Königshaus zurück.

Am Vortag hatte Erdogan in einer landesweit übertragenen Rede zu dem Thema gesagt, er zweifele die Aufrichtigkeit König Salmans nicht an. Kronprinz Mohammad erwähnte er dagegen nicht.

Das saudische Königshaus hatte erst nach massivem internationalem Druck zugegeben, dass Khashoggi Anfang Oktober im Istanbuler Konsulat getötet worden war, als er dort Papiere für seine Hochzeit abholen wollte. An der saudischen Version gibt es jedoch erhebliche Zweifel. Zahlreiche Spuren führen ins direkte Umfeld des Kronprinzen.

USA verbieten Saudi-Arabern die Einreise

Als Reaktion auf die Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi belegen die USA 21 Vertreter des Königreichs mit Einreisesperren. Die mutmaßlich in die Tat verwickelten Verdächtigen sollen nach Angaben des US-Außenministeriums vom Dienstag kein Visum erhalten, bereits erteilte Visa werden entzogen.

"Diese Strafen werden nicht das letzte Wort der Vereinigten Staaten in dieser Angelegenheit sein", kündigte US-Außenminister Mike Pompeo an. Denkbar seien auch Finanzsanktionen gegen Einzelpersonen. Für die US-Regierung sei es nicht hinnehmbar, dass ein Journalist durch Gewalt zum Schweigen gebracht werde, sagte Pompeo. Die Verdächtigen entstammen demnach den "Geheimdiensten, dem Königshof, dem Außenministerium und weiteren saudischen Ministerien".

Nach den USA belegte auch Großbritannien Verdächtige mit Einreisesperren. Den saudi-arabischen Verdächtigen in dem Fall werde das Visum entzogen, erklärte die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch in London. "Wenn diese Personen derzeit über ein Visum verfügen, dann wird es ihnen heute entzogen."

"Es war ein totales Fiasko"

US-Präsident Donald Trump sprach am Dienstag von einer dilettantisch verschleierten Tötung. "Es war ein totales Fiasko". Schon der Tatplan sei "sehr schlecht" gewesen, sagte Trump im Weißen Haus. "Er wurde schlecht ausgeführt und die Vertuschungsaktion war eine der schlechtesten Vertuschungsaktionen in der Geschichte."

Trump sprach nach eigenen Angaben am Montag mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und mit dem König. Der Kronprinz habe dabei bekräftigt, dass "er nichts damit zu tun hat" und dass eine "untere Ebene" verantwortlich sei, sagte der US-Präsident.

Die Außenminister der G-7-Staaten forderten Saudi-Arabien am Dienstag gemeinsam zu weiterer Aufklärung im Fall Khashoggi auf. Die bisher von Riad gebotenen Erklärungen ließen "noch viele Fragen unbeantwortet", hieß es in der Erklärung des deutschen Außenministers Heiko Maas (SPD) und seinen Kollegen aus Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und den USA.

Saudi-Arabien müsse eine "glaubwürdige, transparente und zügige Untersuchung" ermöglichen und zulassen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden, forderten die Minister.

US-Vizepräsident Mike Pence kündigte an, seine Regierung werde weitere Antworten von Riad verlangen. Für die US-Regierung ist der Fall wegen der engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Saudi-Arabien und dem gemeinsamen Vorgehen gegen den Iran überaus delikat.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema