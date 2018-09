Erdogan kritisierte "Rassismus in Deutschland"

BERLIN. Zumindest Recep Tayyip Erdogan war am Ende hochzufrieden. Der Staatsbesuch sei "fruchtbar und erfolgreich" gewesen, zog der türkische Präsident Bilanz aus seiner dreitägigen Visite in Deutschland. Dabei endete dieser mit einem aus deutscher Sicht unschönen Akt.

Erdogan eröffnete Moschee. Bild: Reuters

An der Einweihung der Kölner Moschee des türkischen Ditib-Verbandes nahm kein einziger deutscher Spitzenpolitiker teil. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bedauerte, dass die Teilnahme des türkischen Präsidenten das eigentlich geplante Signal der Offenheit für das deutsch-türkische Miteinander in Köln in ein Signal der Abschottung verwandelt habe.

Erdogan nutzte seine Rede in Köln einmal mehr für heftige Kritik an Deutschland: "Das, was im Augenblick passiert, ist nicht schön", sagte er mit Blick auf die Diskussion über Fotos der türkischstämmigen Fußballspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit ihm vor der Fußball-WM. "Die beiden wurden aus der Gesellschaft ausgestoßen, weil ich mit ihnen ein Foto gemacht habe." Solcher Rassismus müsse "ein Ende haben", sagte Erdogan.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema