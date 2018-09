Erdogan erhebt schwerste Vorwürfe auf Staatsbankett

Da kann man doch nur sagen "ERDOGAN GO HOME". Was bewegt Demokratien solche "Möchtegernediktatoren" zu hofieren? Warum lädt man jemanden ein, der uns beschimpft? Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Sein Ziel ist einfach für sich und seine Familie möglichst viel Geld zu erhalten und sein Volk klein zu halten. Man darf sich nicht von Istanbul blenden lassen und sollte sich doch im Landesinneren umsehen. Dann weiß man, wie es um die Türkei steht.



Wenn man die Liste der Nobelpreisträger durchsucht findet man einen türkisch-stämmigen Preisträger 2015, Aziz Sancar, der aber in den USA lebt und dort auch die Schule besucht hat. Er übt scharfe Kritik am türkischen Bildungssystem, bei dem Mädchen frühzeitig aus der Schule genommen werden, damit sie den Männern nicht zu gescheit werden und sich früh an stupide Arbeit gewöhnen. Bildung und Einkommen gehören zusammen. Der Islam behindert die Wissenschaft und damit den Fortschritt. Bisher gibt es nur 2 islamische Nobelpreisträger