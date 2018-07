Erdogan-Besuch in Deutschland wahrscheinlich

BERLIN. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge im Herbst zu einem Staatsbesuch nach Deutschland.

Erdogan Bild: HANDOUT (REUTERS)

Stattfinden soll die Reise voraussichtlich Ende September. Ein Vertreter der Regierung in Ankara sagte dazu, ein offizieller Besuch in Deutschland sei wahrscheinlich. Er machte aber keine Angaben zum Zeitpunkt der fraglichen Reise.

Ein Regierungssprecher in Berlin erklärte, Termine von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würden "grundsätzlich" erst in der jeweiligen Vorwoche bekanntgegeben. Das Bundespräsidialamt in Berlin äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht.

