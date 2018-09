Eklat überschatte Erdogans Deutschland-Besuch

BERLIN. Kanzlerin Merkel beklagt "tiefgreifende Differenzen mit Türkei".

Der türkische Staatspräsident Erdogan lieferte sich mit der deutschen Kanzlerin Merkel einen Schlagabtausch. Bild: APA/AFP

Der umstrittene Staatsbesuch des türkischen Präsidenten in Berlin wurde von einem Eklat überschattet: So lieferte sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in aller Öffentlichkeit einen Schlagabtausch mit Recep Tayyip Erdogan. Zudem störte ein turbulenter Zwischenfall die gemeinsame Pressekonferenz.

Erdogan musste öffentliche Kritik über seinen Umgang mit der Pressefreiheit einstecken: Es gebe weiterhin "tiefgreifende Differenzen", sagte Kanzlerin Angela Merkel auf der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz. Unter anderem nannte sie die Lage der Pressefreiheit und der Menschenrechte und mahnte zu einer raschen Lösung für die in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürger.

Erdogan wiederum forderte von Berlin einmal die Auslieferung des bekannten Journalisten Can Dündar und von 68 weiteren von Ankara Gesuchten. Der Türken-Präsident hatte sogar damit gedroht, die Pressekonferenz abzusagen, wenn der türkische Journalist Dündar teilnehmen würde. Dündar lebt im deutschen Exil, die Türkei fordert seine Auslieferung. Er war 2016 in der Türkei wegen eines Berichts über geheime türkische Waffenlieferungen an islamistische Rebellen in Syrien zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Erdogan und Merkel kam es dann auch zu einem Zwischenfall: Ein Demonstrant in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei" wurde von Sicherheitskräften aus dem Saal entfernt. Später wurde bekannt, dass es sich um den türkischen Journalisten Adil Yigit handelte, der von Hamburg aus das kritische Online-Nachrichtenportal "Avrupa Postasi" leitet. "Ich habe nichts getan", rief er bei seinem Rausschmiss. Erdogan zeigte sich von dem Wirbel ungerührt und forderte Respekt für die türkische Justiz. Auch die deutsche Kanzlerin bemühte sich um gute Stimmung: "Deutschland hat Interesse an einer wirtschaftlich stabilen Türkei", sagte sie.

